Бюджетный торт "Пьяная вишня" от Лилии Цвит: делаем большую порцию удовольствия своими руками
- Торт "Пьяная вишня" готовится с вишнями, которые обваливают в кукурузном крахмале, чтобы они не растекались.
- Рецепт включает корж из какао и крем из молока, яиц, сахара, ванильного сахара, масла, вишен, водки и шоколада.
Торт "Пьяная вишня" – это идеальное лакомство для зимы. Когда за окном снежно и холодно, он согреет хорошими эмоциями и порадует любимым вкусом.
"Пьяная вишня" – это тот торт, который обожают абсолютно все. Этот яркий ягодный акцент станет прекрасным утешением в прохладные зимние вечера. А чтобы все прошло легко и без проблем, предлагаем делать его по рецепту любимой Лилии Цвит.
Как приготовить пляцок "Пьяная вишня"?
- Время: 45 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
корж:
– 120 граммов муки;
– 45 граммов какао;
– 190 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 70 миллилитров растительного масла;
– 150 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка уксуса;
крем:
– 600 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 130 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 60 граммов крахмала;
– 100 граммов масла;
– 400 граммов вишни;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка водки;
– 80 граммов шоколада + 1 столовая ложка масла.
Приготовление:
- В миске смешайте муку, какао, соду и сахар. Влейте масло, уксус, молоко, добавьте яйца и замесите однородное тесто.
- Переложите его в форму, застеленную пергаментом, и поставьте выпекаться в микроволновку на несколько минут до готовности.
- Для крема в сотейнике соедините яйцо, сахар, ванильный сахар и крахмал, тщательно размешайте.
- Постепенно вливайте молоко, поставьте на слабый огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Добавьте масло и измельчите блендером до гладкости.
- Вишни пересыпьте сахаром, добавьте алкоголь и прогрейте на малом огне.
- Готовый бисквит разрежьте на три части, одну из них измельчите - она понадобится для крема.
- В крем добавьте вишни и крошку бисквита, перемешайте. Коржи слегка увлажните вишневым соком, выложите крем и накройте следующим слоем бисквита.
- Полейте торт растопленным шоколадом и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо стабилизировался.
Что делать, чтобы вишни не растекались?
Если вишня в торте удержит форму – он будет еще красивее и вкуснее. И поможет достичь желаемого один копеечный ингредиент, рассказывает Kuchnia.
Достаточно просто хорошо обвалять муку в кукурузном крахмале. Он выполнит роль панировки, которая не даст вишне опуститься или разлезться.
