Вафельные трубочки со сгущенкой: повторяем легендарный десерт детства
- Вафельные трубочки со сгущенкой являются популярным десертом, который многие люди помнят с детства.
- Этот десерт часто вспоминают среди любимых вкусностей, которые остаются желанными на протяжении всей жизни.
Есть вкусности, вкус которых мы проносим через всю жизнь. Трубочки со сгущенкой один из первых пунктов этого списка.
Вафельные трубочки со сгущенным молоком – это лакомство, которое все помнят с ранних лет. Он уместен всегда и везде, поэтому 24 Канал предлагает немного поностальгировать с рецептом портала Cookpad.
Как приготовить трубочки со сгущенкой как в детстве?
- Время: 40 минут
- Порций: 15 штучек
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
– ванилин;
– 125 граммов муки;
– 100 граммов сливочного масла;
начинка:
– 200 граммов вареного сгущенного молока;
– 100 граммов масла.
Вкусность родом из детства / Скриншот из видео "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Смешайте венчиком все ингредиенты до однородности.
- Разогрейте вафельницу, наливайте по 1 столовой ложке теста и выпекайте до готовности.
- Скручивайте вафли сразу горячими.
- Для крема взбейте вареное сгущенное молоко с мягким маслом до пышной массы.
- Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой и наполните трубочки кремом.
Как проверить качество сгущенки?
Капните на продукт несколько капель йода. Если она посинеет – в составе есть крахмал, который добавили для густоты, отмечает Kuchnia.
А еще можно попробовать растворить вареную сгущенку в горячей воде. Растительная подделка образует на поверхности жирную пленку или начнет распадаться на хлопья.
