Творожный кулич "Рафаэлло" к Пасхе: простой рецепт без лишних хлопот
17 марта, 22:21
Творожная паска "Рафаэлло" к Пасхе: простой рецепт без лишних хлопот

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Творожная пасха "Рафаэлло" готовится без выпекания, смешивая творог, сгущенное молоко, сметану, кокосовую стружку, сливочное масло и миндаль.
  • Пасха символизирует Гроб Господень и является традиционным пасхальным блюдом, которое украшают изюмом, цукатами и орехами.

Творожная пасха – это тот вариант пасхального десерта, когда не нужно возиться с тестом, ждать подъема и следить за духовкой. Все значительно проще: нужно просто смешать несколько ингредиентов.

Паска "Рафаэлло" особенно хорошо подходит к пасхальному столу, потому что сочетает сразу несколько удачных вещей – легкость, красивую подачу и знакомый десертный вкус, пишет Food Obozrevatel. Она понравится всем!

Как приготовить творожную паску?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 350 граммов творога; 
– 100 – 150 миллилитров сгущенного молока; 
– 150 граммов сметаны 15%; 
– 40 граммов кокосовой стружки; 
– 20 граммов сливочного масла; 
– 80 граммов миндаля; 
– 30 граммов белого шоколада.

Такая вкусная пасха / Коллаж 24 Канала

Приготовление:

  1. К творогу добавьте сгущенное молоко, сметану, кокосовую стружку и сливочное масло, после чего перебейте все блендером до однородной консистенции.
  2. Миндаль обжарьте, измельчите и добавьте к творожной массе, тогда хорошо перемешайте.
  3. Форму выстелите марлей, переложите в нее подготовленную массу, хорошо утрамбуйте и накройте краями марли.
  4. Сверху поставьте груз и оставьте в холодильнике на ночь.
  5. Затем достаньте из формы и украсьте.

Что такое творожная паска?

В древности для приготовления творожной пасхки специально вырезали формы, в которые вкладывали сладкую творожную массу с яйцами, изюмом и сахаром, а затем плотно зажимали, сообщает Светлана Климовская. За ночь она выстаивалась, отдавала лишнюю влагу и становилась еще плотнее. На праздник такой кулич уже был готов к употреблению.

Творожная паска – это традиционное пасхальное блюдо, которое готовят из творога, сливочного масла, сметаны и сахара. Обычно она имеет форму срезанной пирамиды. Это холодный десерт, чаще всего без выпекания, который символизирует Гроб Господень. Его обычно украшают изюмом, цукатами и орехами.

Приготовление пасхальных блюд в древности часто сопровождалось особыми обычаями и праздничным настроением. К этому процессу относились с большим вниманием, опрятностью и молитвой. Считалось, что хорошая мысль, спокойствие и сосредоточенность имеют особое значение, ведь праздничное блюдо должно было быть вкусным и красивым.

