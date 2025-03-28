Просто таять во рту: рецепт творожной запеканки без манки, которая станет любимой
Творожная запеканка – это одно из тех блюд, которое никогда не выходит из моды. Известное своей нежной текстурой и едва заметной сладостью, это блюдо покоряет вкус с первого же кусочка.
Многие рецепты традиционно включают манную крупу, которая придает запеканке выразительный вкус. Однако, кулинары утверждают, что приготовить вкусную творожную запеканку вполне возможно и без этого ингредиента. К тому, это создаст более легкую и воздушную версию блюда, пишет 24 Канал.
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Запеканка творожная без манки и муки
- Время: 50 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов сыра в виде пасты;
– 3 яйца;
– 5 столовых ложек сахара;
– 2 столовые ложки с горкой сметаны;
– 2 столовые ложки с горкой крахмала;
– щепотка соли;
– пакетик ванильного сахара;
– сливочное масло.
Приготовление:
- В миске соедините творог, яичные желтки, сметану, ванильный сахар, крахмал, соль и сахар. Взбейте до получения однородной консистенции.
- В отдельной емкости взбейте яичные белки до устойчивых пиков, аккуратно введите в тесто силиконовой лопаткой. Перемешайте, выложите массу в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35 – 40 минут. Готово!
Творожная запеканка сперва будет иметь пышную текстуру, а при остывании может слегка "упасть". Это явление вполне нормальное и не повлияет на общий вкус блюда.
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