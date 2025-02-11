Элементарная и пышная творожная запеканка в духовке: рецепт прямо из детства
Нежная творожная запеканка является популярным десертом, который нравится как взрослым, так и детям. Это питательное блюдо не только вкусное, но и очень полезное.
Это нехитрое лакомство получится у каждого – независимо от кулинарных навыков. Рецептом пышной творожной запеканки делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @_fil.anna_.
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Пышная творожная запеканка
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– 100 граммов сахара;
– 1 пакетик (16 граммов) ванильного сахара;
– 600 граммов творога кисломолочного сыра;
– 200 граммов сметаны;
– 60 граммов манки.
Как приготовить творожную запеканку: смотрите видео
Приготовление:
- К яйцам добавьте соль, сахар и ванильный сахар. Взбейте массу миксером до пышности.
- Добавьте сметану, творог и манку. Взбейте блендером до однородности.
Оставьте на 10 минут.
- Выложите творожную массу в форму, застеленную пергаментом. Можете сверху добавить любимые ягоды.
- Выпекайте десерт в разогретой до 170 градусов духовке в течение 1 часа.
Приятного аппетита!
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