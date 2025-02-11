Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Элементарная и пышная творожная запеканка в духовке: рецепт прямо из детства
11 февраля, 15:49
1

Элементарная и пышная творожная запеканка в духовке: рецепт прямо из детства

Марта Касиянчук

Нежная творожная запеканка является популярным десертом, который нравится как взрослым, так и детям. Это питательное блюдо не только вкусное, но и очень полезное.

Это нехитрое лакомство получится у каждого – независимо от кулинарных навыков. Рецептом пышной творожной запеканки делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @_fil.anna_.

Читайте также Яблочные розы из слоеного теста: простой рецепт изысканной выпечки

Пышная творожная запеканка

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– 100 граммов сахара;
– 1 пакетик (16 граммов) ванильного сахара;
– 600 граммов творога кисломолочного сыра;
– 200 граммов сметаны;
– 60 граммов манки.

Как приготовить творожную запеканку: смотрите видео

Приготовление:

  1. К яйцам добавьте соль, сахар и ванильный сахар. Взбейте массу миксером до пышности.
     
  2. Добавьте сметану, творог и манку. Взбейте блендером до однородности.
    Оставьте на 10 минут.
     
  3. Выложите творожную массу в форму, застеленную пергаментом. Можете сверху добавить любимые ягоды.
  4. Выпекайте десерт в разогретой до 170 градусов духовке в течение 1 часа.

Приятного аппетита!

Попробуйте также: шоколадный торт из печенья, который не надо выпекать.