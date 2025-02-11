Элементарная и пышная творожная запеканка в духовке: рецепт прямо из детства

Нежная творожная запеканка является популярным десертом, который нравится как взрослым, так и детям. Это питательное блюдо не только вкусное, но и очень полезное.

Это нехитрое лакомство получится у каждого – независимо от кулинарных навыков. Рецептом пышной творожной запеканки делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @_fil.anna_. Читайте также Яблочные розы из слоеного теста: простой рецепт изысканной выпечки Пышная творожная запеканка Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 100 граммов сахара;

– 1 пакетик (16 граммов) ванильного сахара;

– 600 граммов творога кисломолочного сыра;

– 200 граммов сметаны;

– 60 граммов манки. Как приготовить творожную запеканку: смотрите видео Приготовление: К яйцам добавьте соль, сахар и ванильный сахар. Взбейте массу миксером до пышности.

Добавьте сметану, творог и манку. Взбейте блендером до однородности.

Оставьте на 10 минут.

Выложите творожную массу в форму, застеленную пергаментом. Можете сверху добавить любимые ягоды. Выпекайте десерт в разогретой до 170 градусов духовке в течение 1 часа. Приятного аппетита! Попробуйте также: шоколадный торт из печенья, который не надо выпекать.