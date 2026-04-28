Сырные кексы разлетаются со стола за секунды: лучшего перекуса просто не придумать
- Творожные кексы легкие в приготовлении и порадуют ярким вкусом.
- Если сыр слишком влажный, то лучше регулировать консистенцию теста манкой, чтобы выпечка не получилась "забитой".
Если привычные завтраки и перекусы уже "приелись" – попробуйте замечательные творожные кексы. Они легки в приготовлении, а результат приятно удивит даже тех хозяек, которые видели все.
Немного сыра, 30 минут – и на вашем столе огромная порция вкусностей, которая разлетится за считанные секунды. В этом очень легко убедиться с замечательным рецептом из инстаграма yanni.cooking.
Как приготовить творожные кексы с творогом?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов кисломолочного сыра;
– 100 граммов моцареллы;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 140 миллилитров кефира;
– 210 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– пол чайной ложки соли.
Приготовление:
- Соедините творог, яйцо и кефир, взбивая их до состояния гладкого однородного крема.
- Всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель, после чего осторожно вымешайте массу лопаткой.
- Добавьте растопленное сливочное масло и тертую моцареллу. Это придаст тесту особую мягкость и характерную тягучесть.
- Распределите смесь по формам и отправьте в разогретую духовку до появления аппетитной золотистой корочки.
- Готовой выпечке дайте немного остыть, чтобы полноценно почувствовать нежную сырную текстуру внутри.
Что делать, когда сыр слишком влажный?
В этом случае нужно просто отрегулировать консистенцию теста мукой. Подсыпайте ее до тех пор, пока не получите удовлетворительный результат, советует WP Kuchnia.
Если переживаете, что кексы получатся "забитыми", то можно использовать и манку. Однако им надо дать немного времени, чтобы она впитала лишнюю влагу.
