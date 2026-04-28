Сырные кексы разлетаются со стола за секунды: лучшего перекуса просто не придумать

Если привычные завтраки и перекусы уже "приелись" – попробуйте замечательные творожные кексы. Они легки в приготовлении, а результат приятно удивит даже тех хозяек, которые видели все.

Немного сыра, 30 минут – и на вашем столе огромная порция вкусностей, которая разлетится за считанные секунды. В этом очень легко убедиться с замечательным рецептом из инстаграма yanni.cooking.

Как приготовить творожные кексы с творогом?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов кисломолочного сыра;

– 100 граммов моцареллы;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 140 миллилитров кефира;

– 210 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– пол чайной ложки соли.

Приготовление:

Соедините творог, яйцо и кефир, взбивая их до состояния гладкого однородного крема. Всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель, после чего осторожно вымешайте массу лопаткой. Добавьте растопленное сливочное масло и тертую моцареллу. Это придаст тесту особую мягкость и характерную тягучесть. Распределите смесь по формам и отправьте в разогретую духовку до появления аппетитной золотистой корочки. Готовой выпечке дайте немного остыть, чтобы полноценно почувствовать нежную сырную текстуру внутри.

Что делать, когда сыр слишком влажный?

В этом случае нужно просто отрегулировать консистенцию теста мукой. Подсыпайте ее до тех пор, пока не получите удовлетворительный результат, советует WP Kuchnia.

Если переживаете, что кексы получатся "забитыми", то можно использовать и манку. Однако им надо дать немного времени, чтобы она впитала лишнюю влагу.

