Сырные пончики из детства, которые удаются у всех: замечательный рецепт к чаю
- Рецепт творожных пончиков не требует сложных ингредиентов или кулинарных манипуляций.
- После жарки их обязательно стоит выкладывать на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.
Иногда хочется чего-то простого, но с "характером", без сложных кремов и экзотических ингредиентов. Именно в таких случаях выручают творожные пончики – всегда уместны, потому что известны с детства.
Это очень удачный рецепт для домашнего чаепития или неожиданных гостей. Пончики получаются мягкими внутри, румяными снаружи и не слишком сладкими. Их съедают быстро, а потом обязательно спрашивают рецепт, рассказывает инстаграм juliasweet_lviv.
Интересно На молоке и кефире блины жарит только "старая школа": какой ингредиент подарит идеальную текстуру
Как приготовить творожные пончики?
- Время: 60 – 80 минут
- Порций: примерно 85 штук
Ингредиенты:
– 600 граммов домашнего творога;
– 4 сырых куриных яйца;
– 10 столовых ложек сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 600 граммов пшеничной муки;
– 4 чайные ложки разрыхлителя;
– масло для жарки;
– сахарная пудра для посыпки.
Как приготовить творожные пончики детства: рецепт
Приготовление:
- Налейте масло в сотейник или глубокую кастрюлю и разогрейте его до температуры 180 – 190 градусов.
- Яйца переложите в миску, добавьте сахар и ванильный сахар, после чего хорошо взбейте. Выложите творог и перебейте массу блендером до полностью однородной, гладкой консистенции без комочков.
- Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, а затем в три подхода постепенно подсыпайте ее к творожной массе, каждый раз тщательно вымешивая.
- Замесите мягкое тесто – оно будет немного липким, но таким и должно быть. Отщипывайте от теста одинаковые кусочки, формируйте шарики диаметром около 2,5 сантиметра и осторожно выкладывайте их в хорошо разогретое масло.
- Жарьте пончики до равномерной золотистой корочки, периодически переворачивая, чтобы они подрумянились со всех сторон.
- Готовые пончики переложите на бумажное полотенце, дайте ему впитать лишнее масло, после чего щедро посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
Есть ли разница между содой и разрыхлителем?
Разрыхлитель – это готовая смесь, в которой пищевая сода уже соединена с сухим кислотным компонентом, чаще всего винным камнем, пишет Taste. Именно поэтому он начинает работать сразу после контакта с влагой – без дополнительных условий.
Во время замешивания теста выделяется углекислый газ, который делает выпечку пористой, легкой и воздушной. Пищевая сода не содержит кислоты, именно поэтому заменять разрыхлитель содой можно, но делать это нужно правильно.
Важно знать, что сода значительно сильнее разрыхлителя. Ее действие примерно в три-четыре раза активнее. Если просто заменить один ингредиент другим в том же количестве, тесто может иметь неприятный привкус или неправильно подняться.
Когда в рецепте указана одна чайная ложка разрыхлителя, вместо нее берут примерно половину чайной ложки пищевой соды. Но этого недостаточно. Нужно добавить еще и кислоту – например, одну чайную ложку лимонного сока или столового уксуса. Именно они запустят реакцию и компенсируют отсутствие кислоты в соде.
Что вкусненького приготовить?
Салат с колбасой и сыром всегда будет желанным гостем и сыром всегда будет желанным гостем на вашем столе.
А еще вам точно понравится зимний пирог из бабушкиного блокнота.