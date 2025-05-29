Эти секреты ищут все: как убрать горечь редиса: как убрать горечь редиса

Редис – идеальное дополнение к салатам и закускам. Однако излишняя горечь может перебить весь вкус вашего блюда.

Редис добавляет блюдам пикантности, но лишняя горечь может только навредить. Как этого легко избежать с гарантированным результатом – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Читайте также Продукт для избранных: сколько стоит самое дорогое мясо в мире и почему оно такое дорогое

Как убрать горечь редиса

Идеально работает лимонный сок с солью. Редис тщательно моем, нарезаем тонкими кружочками и перекладываем в глубокую миску. Присыпаем солью, поливаем соком лимона (на 100 граммов – примерно 1 – 2 чайные ложки), перемешиваем и оставляем на 5 минут. Перед приготовлением салата промываем редиску под струей воды.

Также можно воспользоваться яблочным уксусом. Смешиваем 1 столовую ложку уксуса с 200 граммами нарезанной редиса. Даем настояться – горечь исчезает, а овощ приобретает приятный вкус и аромат.

Если у вас есть больше времени, то целые корнеплоды можно просто замочить в соленой воде. На 1 литр соли достаточно десертной ложки соли.

Быстро и полезно: самый легкий рецепт домашнего майонеза.