Наслаждение без лишних затрат: Эктор показал, как приготовить бюджетную уху из красной рыбы
- Знаменитый Эктор поделился рецептом бюджетной ухи из красной рыбы.
- Это блюдо легкое в приготовлении и понравится абсолютно всем.
Ароматную уху любят даже те, кого трудно назвать ценителями жидких блюд. А если приготовить ее из красной рыбы, то вряд ли придется что-то оставлять в холодильнике на потом.
Оказывается, блюдо с красной рыбой может быть не только вкусным, но и бюджетным. А еще больше радует то, что это любимая уха! 24 Канал советует воспользоваться рецептом любимого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.
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Рецепт ухи из красной рыбы
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– красная рыба;
– молодая морковь;
– лук;
– картофель;
– петрушка;
– перец горошком;
– лавровый лист.
Приготовление:
Морковь и лук нарезаем и обжариваем на сковороде до легкого подрумянивания, почти до карамелизации.
В кастрюлю наливаем холодную воду, выкладываем куски красной рыбы. Добавляем перец горошком, по желанию – несколько лавровых листьев.
Закладываем в кастрюлю поджаренную морковь с луком и веточки петрушки.
Ставим кастрюлю на плиту, доводим содержимое до кипения. Уменьшаем огонь и варим 10 – 15 минут на минимальном огне, не допуская бурного кипения.
Рыбу осторожно вынимаем, бульон процеживаем, чтобы убрать специи, овощи и зелень.
В чистый процеженный бульон добавляем нарезанный картофель и морковь. Варим до полной готовности овощей, приправляем по вкусу солью и специями.
Приятного аппетита!
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