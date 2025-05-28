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28 мая, 08:35
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Наслаждение без лишних затрат: Эктор показал, как приготовить бюджетную уху из красной рыбы

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Знаменитый Эктор поделился рецептом бюджетной ухи из красной рыбы.
  • Это блюдо легкое в приготовлении и понравится абсолютно всем.

Ароматную уху любят даже те, кого трудно назвать ценителями жидких блюд. А если приготовить ее из красной рыбы, то вряд ли придется что-то оставлять в холодильнике на потом.

Оказывается, блюдо с красной рыбой может быть не только вкусным, но и бюджетным. А еще больше радует то, что это любимая уха! 24 Канал советует воспользоваться рецептом любимого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт ухи из красной рыбы

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– красная рыба;
– молодая морковь;
– лук;
– картофель;
– петрушка;
– перец горошком;
– лавровый лист.

Приготовление:

  1. Морковь и лук нарезаем и обжариваем на сковороде до легкого подрумянивания, почти до карамелизации.

  2. В кастрюлю наливаем холодную воду, выкладываем куски красной рыбы. Добавляем перец горошком, по желанию – несколько лавровых листьев.

  3. Закладываем в кастрюлю поджаренную морковь с луком и веточки петрушки.

  4. Ставим кастрюлю на плиту, доводим содержимое до кипения. Уменьшаем огонь и варим 10 – 15 минут на минимальном огне, не допуская бурного кипения.

  5. Рыбу осторожно вынимаем, бульон процеживаем, чтобы убрать специи, овощи и зелень.

  6. В чистый процеженный бульон добавляем нарезанный картофель и морковь. Варим до полной готовности овощей, приправляем по вкусу солью и специями.

Приятного аппетита!

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