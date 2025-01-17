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17 января 2025, 08:27
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Так вы быстрее сварите свеклу: простой трюк ускорит процесс в разы

Лилия Имбировская-Сиваковская

Свекла – незаменимый ингредиент на украинской кухне. Однако многих людей смущает длительная варка этих корнеплодов.

Если вы считаете, что варить свеклу – дело скучное, есть простой трюк, который сократит процесс почти вдвое. Благодаря этому вы сэкономите не только время, но и энергию, информирует 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Как быстро сварить свеклу

  • Время: 45 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты и кухонные принадлежности:
– свекла среднего размера;
– корочки хлеба из грубого помола;
– 1 столовая ложка сахара на каждый килограмм свеклы;
– очень холодная вода;
– кубики льда;
– две кастрюли.

Приготовление:

  1. Свеклу тщательно промойте под проточной водой, удалив остатки земли.
  2. Не очищайте кожуру, поскольку это поможет овощам сохранить больше пищевой ценности и естественного цвета.
  3. Выложите свеклу в кастрюлю, добавьте хлебную корочку и сахар, используя пропорцию одна столовая ложка сахара на один килограмм свеклы.
  4. Залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрывала свеклу и была примерно на два сантиметра выше ее поверхности.
  5. Варите свеклу на среднем огне в течение тридцати минут. Если вода начнет испаряться, добавьте еще.
  6. По истечении тридцати минут слейте воду и немедленно положите свеклу в другую кастрюлю с очень холодной водой и кубиками льда.
  7. Оставьте в ледяной воде на пятнадцать минут.
  8. После охлаждения кожура легко отделится от мякоти, что значительно облегчит дальнейшее приготовление блюд.

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