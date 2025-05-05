По стакану круп – и ужин на всю семью готов: "смешанная" каша – это лучше и проще плова

Эта каша станет вашим спасителем на все случаи жизни. Особенно она уместна, когда сил долго что-то готовить нет, а вкусно покормить семью нужно.

Все, кто пробовал эту кашу, соглашаются с тем, что она ничем не хуже плова. К тому же готовить ее значительно легче, а сочетание вкусов удивляет каждый раз как впервые, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Рецепт "смешанной" каши

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов мяса;

– 200 граммов гречки;

– 200 граммов пшенной крупы;

– 150 граммов лука;

– 100 граммов моркови;

– 6 зубчиков чеснока;

– 900 миллилитров горячей воды;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Крупы хорошо промываем, пшено заливаем кипятком, чтобы распаривалось. Мясо мелко нарезаем и обжариваем на сковороде. Добавляем нарезанные кубиками лук и морковь и жарим несколько минут. Добавляем специи, соль и перец, хорошо перемешиваем, добавляем пшено, накрываем крышкой и готовим 5 – 6 минут. Добавляем замоченную гречку, заливаем все водой, перемешиваем, накрываем крышкой и готовим 20 – 25 минут. Снимаем с огня, перемешиваем, даем 5 минут настояться, можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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