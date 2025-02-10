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10 февраля, 14:20
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Теперь не слипнутся: как правильно варить пельмени – в кипятке или холодной воде

Марта Касиянчук

Приготовление пельменей часто может стать проблемой для хозяек. Многие сталкиваются со слипанием, развариванием или отсутствием желаемого насыщенного вкуса.

На это есть свои причины. Почему так происходит и как правильно варить пельмени, рассказывает 24 Канал.

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Пельмени бросать в кипящую воду или в холодную

Кулинары предостерегают от распространенной практики бросать пельмени непосредственно в кипящую воду. Это может привести к тому, что они прилипнут ко дну кастрюли или слипнутся, что приведет к неравномерному приготовлению.

Как следствие, внутри пельмени могут остаться недоваренными, тогда как снаружи – перевариться. Это приведет к потере формы и текстуры.

В советах по приготовлению пельменей эксперты рекомендуют добавлять их в едва кипящую воду по одному. Если аккуратно опускать их ложкой или шумовкой, это обеспечит равномерное приготовление.

Кроме того, пельмени можно разморозить заранее и слегка обвалять в муке, чтобы сохранить форму и предотвратить слипание во время варки.

Не менее важным является и использование большой кастрюли, наполненной достаточным количеством воды – это обеспечит пельменям достаточно места для приготовления без скапливания. Пельмени также следует периодически помешивать ложкой, чтобы они не прилипали ко дну кастрюли.

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