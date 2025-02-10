Теперь не слипнутся: как правильно варить пельмени – в кипятке или холодной воде

Приготовление пельменей часто может стать проблемой для хозяек. Многие сталкиваются со слипанием, развариванием или отсутствием желаемого насыщенного вкуса.

На это есть свои причины. Почему так происходит и как правильно варить пельмени, рассказывает 24 Канал.

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Пельмени бросать в кипящую воду или в холодную

Кулинары предостерегают от распространенной практики бросать пельмени непосредственно в кипящую воду. Это может привести к тому, что они прилипнут ко дну кастрюли или слипнутся, что приведет к неравномерному приготовлению.

Как следствие, внутри пельмени могут остаться недоваренными, тогда как снаружи – перевариться. Это приведет к потере формы и текстуры.

В советах по приготовлению пельменей эксперты рекомендуют добавлять их в едва кипящую воду по одному. Если аккуратно опускать их ложкой или шумовкой, это обеспечит равномерное приготовление.

Кроме того, пельмени можно разморозить заранее и слегка обвалять в муке, чтобы сохранить форму и предотвратить слипание во время варки.

Не менее важным является и использование большой кастрюли, наполненной достаточным количеством воды – это обеспечит пельменям достаточно места для приготовления без скапливания. Пельмени также следует периодически помешивать ложкой, чтобы они не прилипали ко дну кастрюли.

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