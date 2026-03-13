Такую паску готовили в доме Ивана Франко: семейный рецепт, проверенный годами

Этот кулич пекли в семье Ивана Франко – именно поэтому рецепт и вызывает особый интерес. Речь идет не просто о пасхальной выпечке, а о части семейной истории, которая сохранилась сквозь поколения. Паска в украинской традиции давно стала не только праздничным хлебом, но и символом дома, памяти и тепла.

Во многих семьях такие рецепты бережно передаются от старших к младшим и со временем превращаются в важную часть празднования. Так было и в семье Ивана Франко, пишет Франко Вживую. Известный писатель, публицист и переводчик оставил после себя не только культурное наследие, но и крепкую семейную традицию, которую удалось сохранить его потомкам.

Правнучка Ивана Франко по линии сына Петра, госпожа Иванка Милиянчук, провела детские годы во Львове. Она росла под опекой своей бабушки Ольги-Марии Франко, благодаря которой в семье сохранялись древние обычаи, воспоминания и кулинарные рецепты. Именно поэтому этот вариант паски имеет не только праздничное значение, но и особую семейную ценность.

Моя бабушка, Ольга Франко, любила варить и печь. Знала секреты приготовления всяких блюд и приправ к ним. Я любила смотреть, что и как она готовит. Особенно увлекало приготовление к праздникам, это была особая атмосфера. Перед Пасхой баба планировала, что будет печь, я очень любила эти домашние хлопоты. На бабки (только так называла куличи) покупала лучшие продукты, обязательно "бабские" (домашние) яйца, не менее тридцати. Потому что бабка должна была быть желтая. Имела свои мерки, которые уже знала, поэтому редко пользовалась весом. Часто мне говорила: "да две шуфли муки"... В кухне было тепло и нам детям, а нас было довольно много, просили не забегать в кухню, но мы всегда забегали, потому что было интересно смотреть, как месит тесто наша баба, – поделилась воспоминаниями внучка знаменитого писателя.

Как испечь кулич на Пасху?

Время : 3 часа

Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров молока;

– 30 граммов свежих дрожжей;

– 4 желтка;

– 50 граммов масла;

– 150 граммов сахара;

– щепотку соли;

– 1 ложка масла;

– 1 ложка сметаны;

– цедра из лимонника.

Паска на Пасху / Фото unsplash

Приготовление:

Возьмите часть теплого молока, добавьте к нему дрожжи и немного муки из общего количества. Перемешайте до однородности и оставьте в теплом месте, чтобы началось брожение. Когда смесь активизируется, влейте остальное молоко, добавьте муку, желтки и сахар. Замешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет гладким и не перестанет липнуть к рукам. После этого оставьте его в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно подросло. Далее введите топленое сливочное масло, масло, сметану и добавьте натертую лимонную цедру. Еще раз тщательно вымесите тесто и снова оставьте его в теплом месте на 1 час для повторного подъема. Готовое тесто разложите по формам и дайте ему еще раз подрасти в тепле. Когда оно увеличится в объеме, выпекайте при температуре 170 градусов.

Нужно ли замачивать цукаты в паску?

Цукаты для паски часто предварительно замачивают – так они становятся мягче, ароматнее и лучше раскрываются в выпечке, сообщает Shuba. Особенно удачным считают сочетание коньяка с апельсиновым соком.

Такой способ дает выразительный аромат, но волноваться из-за алкоголя не стоит – во время выпекания он испаряется, оставляя только приятный запах. Удобнее всего делать это вечером. Цукаты складывают в банку, заливают коньяком или другим алкоголем, закрывают крышкой и ставят в холодильник до утра.

Если алкоголь не используют, его можно заменить апельсиновым соком – результат также будет удачным. На следующий день цукаты отцеживают через сито, после чего дают им немного подсохнуть и нагреться до комнатной температуры. Перед добавлением в тесто их обкатывают в крахмале или муке. Это нужно для того, чтобы кусочки не оседали на дно и не отдавали лишней влаги в тесто.

Если времени на замачивание с вечера не было, цукаты можно подготовить быстрее. Для этого их заливают едва теплой водой примерно на 10 минут, затем так же отцеживают, обсушивают и обкатывают в крахмале. После такой подготовки они лучше ведут себя в тесте, а сам кулич получается более удачным.

