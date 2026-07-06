Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Кабачки по-турецьки стали головною знахідкою літа: цей рецепт варто спробувати усім
6 июля, 20:30
2

Кабачки по-турецки стали главной находкой лета: этот рецепт стоит попробовать всем

Лилия Имбировская-Сиваковская

Кабачки – это возможность открывать для себя новые вкусы, не прилагая особых усилий. Этот турецкий рецепт – еще одно яркое тому подтверждение.

Кабачки по-турецки могут составить серьезную конкуренцию вашим любимым блюдам из кабачков, поэтому приготовьтесь ощутить особый вкус этого дара летнего сезона. А проще всего это сделать по рецепту из TikTok от viktoria_food0.

Читайте также: Баклажаны, как грибы, которые исчезают со стола первыми: весь секрет в подготовке

Как приготовить кабачки по-турецки?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 3–4 небольших кабачка;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль по вкусу;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– кунжут и зелень по вкусу.

Эти кабачки всем очень понравились: смотрите видео

Приготовление:

  1. Для начала тщательно промойте и просушите три-четыре небольших кабачка.
  2. Нарежьте их средними брусочками или кружочками (главное – не делать кусочки слишком тонкими, чтобы они сохранили форму).
  3. Разогрейте на сковороде немного масла и выложите овощи. Обжаривайте их на умеренном огне до появления легкой золотистой корочки, периодически помешивая.
  4. Пока кабачки готовятся, в отдельной посуде смешайте две столовые ложки соевого соуса, столовую ложку меда и чайную ложку сладкой паприки.
  5. Сюда же выжмите зубчики чеснока и добавьте щепотку соли, ориентируясь на свой вкус и учитывая соленость соуса.
  6. Тщательно перемешайте заправку до однородности. Когда кабачки станут мягкими, влейте в них приготовленную ароматную смесь.
  7. Убавьте огонь и тушите все вместе еще несколько минут, чтобы овощи хорошо пропитались маринадом, а соус слегка загустел.
  8. Готовое блюдо переложите на тарелку, перед подачей щедро посыпьте подсушенным кунжутом и мелко нарезанной свежей зеленью.

Связанные темы:

Новости про вкусную еду