Новый вкус для привычных будней: как вкусно запечь кролика в рукаве – не рецепт, а находка
- Кролик – отличная возможность разнообразить будни.
- Его мясо всегда получается нежным и сочным.
Кролик – отличная альтернатива привычным мясным блюдам. Готовить его очень легко, а вкус всегда получается непревзойденным.
Нежный кролик с цитрусовыми оттенками станет идеальным дополнением к любому гарниру. Это мясо не только неприхотливое в приготовлении, но и очень диетическое, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт кролика в рукаве
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов крольчатины;
– половинка апельсина;
– 0,5 яблока твердых сортов;
– 2 столовые ложки майонеза;
– специи и соль (по вкусу).
Приготовление:
Разделите тушку кролика вдоль позвоночника на две части.
Тщательно натрите мясо смесью соли, перца, любимых специй и майонеза.
Поверх выложите дольки апельсина и нарезанное яблоко.
Осторожно переложите все в рукав для запекания, завяжите края.
Готовьте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение примерно 45 минут.
Приятного аппетита!
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