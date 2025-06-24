Новый вкус для привычных будней: как вкусно запечь кролика в рукаве – не рецепт, а находка

Кролик – отличная альтернатива привычным мясным блюдам. Готовить его очень легко, а вкус всегда получается непревзойденным.

Нежный кролик с цитрусовыми оттенками станет идеальным дополнением к любому гарниру. Это мясо не только неприхотливое в приготовлении, но и очень диетическое, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт кролика в рукаве

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов крольчатины;

– половинка апельсина;

– 0,5 яблока твердых сортов;

– 2 столовые ложки майонеза;

– специи и соль (по вкусу).

Приготовление:

Разделите тушку кролика вдоль позвоночника на две части. Тщательно натрите мясо смесью соли, перца, любимых специй и майонеза. Поверх выложите дольки апельсина и нарезанное яблоко. Осторожно переложите все в рукав для запекания, завяжите края. Готовьте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение примерно 45 минут.

Приятного аппетита!

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