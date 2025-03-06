Есть ответ ученых: действительно ли борщ вкуснее на следующий день
Борщ – это больше, чем просто блюдо. Украинцы варят его издавна, и почти в каждом доме он появляется на столе как минимум раз в неделю.
Чтобы борщ получился идеальным, важно правильно приготовить свеклу, выбрать качественные ингредиенты и дать ему время настояться, сообщает 24 Канал. Главное правило неизменно – борщ должен быть наваристым, ароматным и таким, чтобы хотелось еще одну порцию.
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Секрет приготовления идеального борща
Главный секрет насыщенного цвета борща – это, безусловно, свекла. Но часто во время варки она тускнеет и теряет свою яркость. Чтобы этого не произошло, лучше запекать свеклу в духовке: завернуть ее в фольгу, подержать при высокой температуре до мягкости, а затем натереть и добавить в борщ. Так цвет останется насыщенным, а вкус – более выразительным. Еще один способ сохранить красный оттенок – добавить немного кислоты. Проще всего использовать чайную ложку уксуса или лимонного сока, которые закрепляют цвет и делают его ярче.
Немаловажный фактор – даже время, когда борщ употреблять. Недаром наши мамы и бабушки утверждали, что борщ лучше всего подходит на следующий день, когда "выстоится". Теперь это подтверждают даже ученые.
Борщ состоит из многих ингредиентов, и они разрушаются термически, когда мы их варим, выделяя молекулы вкуса. Но это разрушение не завершается после того, как мы снимаем борщ с плиты. После того эти вкусовые молекулы просто уже не вылетают, а остаются под крышкой. Со временем их становится гораздо больше, поэтому на второй день борщ и становится вкуснее и ароматнее! – отмечает биохимик Глеб Репич.
Рецепт борща
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм говядины;
– 250 граммов свеклы;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 300 граммов картофеля;
– 200 граммов томатов;
– 20 граммов сахара;
– 40 граммов смальца;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 лавровый лист;
– 30 граммов муки;
– соль, перец, петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Говядину помойте, залейте холодной водой.
- Бульон доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите час.
- Помойте, почистите и нарежьте соломкой свеклу. Положите на сковороду, добавьте бульон и тушите 10 – 15 минут.
- Морковь и лук почистите, нарежьте мелким кубиком и добавьте к свекле вместе со смальцем и томатом.
- Перемешайте и тушите еще 10 минут.
- Картофель почистите, помойте, нарежьте кубиками и положите в бульон.
- Варите 15 минут, после чего добавьте томатную зажарку, муку, лавровый лист, сахар, соль и перец.
- Перемешайте и прокипятите.
- Добавьте измельченную петрушку, растолченный чеснок и выключите огонь.
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