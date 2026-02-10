"Кексоторт" покоряет социальные сети: вы влюбитесь в этот рецепт
- Рецепт "кексоторта" распространяется в социальных сетях как легкий и вкусный десерт.
- Это отличное решение, когда привычные вкусности уже не приносят столько радости.
Если привычная выпечка уже не приносит привычную радость, попробуйте этот нежный кекс. В соцсетях убеждают, что это невероятно легко и вкусно.
Когда дочери нужно будет сделать что-то простое и оригинальное – пришло время этого невероятного "кексоторта". Когда легкость приготовления сочетается с великолепным вкусом – отказаться просто невозможно, рассказывает инстаграм _yanusha.
Как приготовить "кексоторт"?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
вишневая начинка:
– 260 граммов замороженной вишни 260 граммов замороженной вишни;
– 40 граммов сахара;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
кексовое тесто:
– 4 яйца;
– 130 граммов сахара;
– 250 граммов муки;
– 7 граммов разрыхлителя;
– 160 граммов сливочного масла;
чизкейк-слой:
– 250 граммов перебитого в блендере кисломолочного творога;
– 50 граммов сахара;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– 30 миллилитров жирных сливок;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- В небольшой пиале соедините сахар с крахмалом. В сотейник с толстым дном выложите вишню и прогрейте ее, пока не появится легкий пар.
- Постепенно всыпайте сухую смесь, непрерывно работая лопаткой. Варите на умеренном огне до заметного загустения. Готовое компоте переложите в холодную миску, накройте пленкой в контакт и оставьте до полного остывания.
- Взбивайте яйца с сахаром в течение 5 минут до образования пышной светлой массы.
- Просейте внутрь муку с разрыхлителем и осторожно вымешайте. В конце влейте растопленное масло и доведите тесто до полной однородности.
- Соедините в глубокой емкости творог, сахар, яйцо, сливки и крахмал. С помощью блендера или венчика тщательно перебейте смесь, чтобы она стала шелковистой и гладкой.
- В подготовленную форму вылейте треть кексового теста. Сверху распределите половину творожной начинки и треть вишневого компоте, отступая от бортиков примерно 1 сантмиметр.
- Покройте начинку половиной оставшегося теста,. Повторите слои: выложите остаток творожной массы и вишни, а сверху закройте все остатками теста.
- Выпекайте при температуре 170 градусов на среднем уровне духовки ровно час. Обязательно проверяйте готовность деревянной палочкой.
- После выпекания оставьте изделие в форме на 5 минут. Затем осторожно достаньте его и переложите на решетку.
- Дождитесь полного остывания перед тем, как украшать кремом или подавать к столу.
Как сделать творожный крем максимально нежным?
Нежность крема – это основа удачного десерта. И получить этот результат очень просто благодаря жирному домашнему творогу, советует Haps.
Если выбора нет и у вас только сухой творог, протрите его сквозь сито перед тем, как смешивать с другими компонентами. Так вы получите нежную текстуру, которой точно будете довольны.
