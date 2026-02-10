"Кексоторт" покоряет социальные сети: вы влюбитесь в этот рецепт

Если привычная выпечка уже не приносит привычную радость, попробуйте этот нежный кекс. В соцсетях убеждают, что это невероятно легко и вкусно.

Когда дочери нужно будет сделать что-то простое и оригинальное – пришло время этого невероятного "кексоторта". Когда легкость приготовления сочетается с великолепным вкусом – отказаться просто невозможно, рассказывает инстаграм _yanusha.

Как приготовить "кексоторт"?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

вишневая начинка:

– 260 граммов замороженной вишни 260 граммов замороженной вишни;

– 40 граммов сахара;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

кексовое тесто:

– 4 яйца;

– 130 граммов сахара;

– 250 граммов муки;

– 7 граммов разрыхлителя;

– 160 граммов сливочного масла;

чизкейк-слой:

– 250 граммов перебитого в блендере кисломолочного творога;

– 50 граммов сахара;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– 30 миллилитров жирных сливок;

– 1 яйцо.

Приготовление:

В небольшой пиале соедините сахар с крахмалом. В сотейник с толстым дном выложите вишню и прогрейте ее, пока не появится легкий пар. Постепенно всыпайте сухую смесь, непрерывно работая лопаткой. Варите на умеренном огне до заметного загустения. Готовое компоте переложите в холодную миску, накройте пленкой в контакт и оставьте до полного остывания. Взбивайте яйца с сахаром в течение 5 минут до образования пышной светлой массы. Просейте внутрь муку с разрыхлителем и осторожно вымешайте. В конце влейте растопленное масло и доведите тесто до полной однородности. Соедините в глубокой емкости творог, сахар, яйцо, сливки и крахмал. С помощью блендера или венчика тщательно перебейте смесь, чтобы она стала шелковистой и гладкой. В подготовленную форму вылейте треть кексового теста. Сверху распределите половину творожной начинки и треть вишневого компоте, отступая от бортиков примерно 1 сантмиметр. Покройте начинку половиной оставшегося теста,. Повторите слои: выложите остаток творожной массы и вишни, а сверху закройте все остатками теста. Выпекайте при температуре 170 градусов на среднем уровне духовки ровно час. Обязательно проверяйте готовность деревянной палочкой. После выпекания оставьте изделие в форме на 5 минут. Затем осторожно достаньте его и переложите на решетку. Дождитесь полного остывания перед тем, как украшать кремом или подавать к столу.

Как сделать творожный крем максимально нежным?

Нежность крема – это основа удачного десерта. И получить этот результат очень просто благодаря жирному домашнему творогу, советует Haps.

Если выбора нет и у вас только сухой творог, протрите его сквозь сито перед тем, как смешивать с другими компонентами. Так вы получите нежную текстуру, которой точно будете довольны.

