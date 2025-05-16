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16 мая, 08:25
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Самый вкусный салат без майонеза: такого сочетания ингредиентов вы еще не пробовали

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салаты могут быть не только звездами праздничного стола, но и помогут разнообразить обыденность. А этот точно станет одним из ваших любимых перекусов.

Когда-то этот салат был известным, и пришло время вернуть ему популярность. Это тот случай, когда все ингредиенты сочетании идеально, а еще – в нем нет ни грамма майонеза. 24 Канал предлагает воссоздать его по рецепту портала "Школа жизни".

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Рецепт салата "Шахтерский"

  • Время: 25 минут + настаивание
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов вареной говядины;
– 75 граммов лука;
– 100 граммов соленых огурцов;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1 лавровый лист;
– соль, перец, кориандр по вкусу.

Приготовление:

  1. Отваренную говядину нарежьте тонкой соломкой. Лук измельчите так же и обдайте кипятком, чтобы уменьшить горечь, затем добавьте к мясу.

  2. Соленые огурцы также порежьте соломкой и перемешайте с остальными ингредиентами в миске.

  3. Для заправки разогрейте масло в сотейнике или глубокой сковороде, добавьте измельченный чеснок, лавровый лист, перец и кориандр. Прогрейте несколько минут, чтобы масло впитало аромат специй, после чего процедите его.

  4. Заправьте мясную смесь ароматным маслом, хорошо перемешайте, дайте остыть, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на ночь для маринования.

Приятного аппетита!

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