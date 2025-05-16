Самый вкусный салат без майонеза: такого сочетания ингредиентов вы еще не пробовали
Салаты могут быть не только звездами праздничного стола, но и помогут разнообразить обыденность. А этот точно станет одним из ваших любимых перекусов.
Когда-то этот салат был известным, и пришло время вернуть ему популярность. Это тот случай, когда все ингредиенты сочетании идеально, а еще – в нем нет ни грамма майонеза. 24 Канал предлагает воссоздать его по рецепту портала "Школа жизни".
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Рецепт салата "Шахтерский"
- Время: 25 минут + настаивание
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов вареной говядины;
– 75 граммов лука;
– 100 граммов соленых огурцов;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1 лавровый лист;
– соль, перец, кориандр по вкусу.
Приготовление:
Отваренную говядину нарежьте тонкой соломкой. Лук измельчите так же и обдайте кипятком, чтобы уменьшить горечь, затем добавьте к мясу.
Соленые огурцы также порежьте соломкой и перемешайте с остальными ингредиентами в миске.
Для заправки разогрейте масло в сотейнике или глубокой сковороде, добавьте измельченный чеснок, лавровый лист, перец и кориандр. Прогрейте несколько минут, чтобы масло впитало аромат специй, после чего процедите его.
Заправьте мясную смесь ароматным маслом, хорошо перемешайте, дайте остыть, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на ночь для маринования.
Приятного аппетита!
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