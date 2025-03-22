За такие рецепты нужно вознаграждать: шедевр из картофеля и 2 яиц на всю семью
Для того, чтобы быстро и вкусно накормить всю семью, не обязательно иметь под рукой много ингредиентов. Мастерство – это умение создать шедевр из самых простых составляющих.
Этот рецепт хозяйки считают настоящим подарком. С ним кулинарные будни становятся куда легче, ведь семейный ужин превращается из мороки в быстрый и приятный процесс, информирует 24 Канал со ссылкой на "Господинька".
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Рецепт картофельных блинов с начинкой
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
картофельное тесто:
– 1 морковь;
– 1 лук;
– килограмм картофеля;
– 2 яйца;
– пучок петрушки;
– 5 столовых ложек муки;
– соль и перец по вкусу;
начинка:
– 1 лук;
– 1 баклажан;
– 100 миллилитров сливок;
– 100 граммов твердого сыра;
– несколько шампиньонов;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистости, добавляем морковь и жарим несколько минут. Солим и перчим.
- Картофель чистим, мелко нарезаем, варим до готовности и делаем пюре. Добавляем мелко нарезанную петрушку и другие ингредиенты для теста, хорошо перемешиваем.
- Готовим начинку. Жарим мелко нарезанный лук, добавляем нарезанный кубиками баклажан, жарим несколько минут.
- Добавляем нарезанные шампиньоны, солим и перчим. Добавляем сливки, готовим несколько минут и перекладываем в глубокую миску.
- Добавляем к начинке натертый сыр.
- Из картофельного тесто делаем лепешку, выкладываем в нее начинку и формируем пирожок.
- Обжариваем до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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