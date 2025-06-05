Вместо мороженого: десерт "Клубничный восторг" – наслаждение из трех ингредиентов

Клубничные десерты – это отдельный вид кулинарного удовольствия. Они просты в приготовлении, а вкус дарят просто невероятный.

Этот десерт имеет все шансы на то, чтобы стать хитом клубничного сезона. Всего несколько ингредиентов и минимум времени нужно для того, чтобы почувствовать глубину наслаждения от любимой ягоды, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Рецепт десерта "Клубничный восторг"

Время : 15 минут + 2 часа

: 15 минут + 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов клубники;

– 60 граммов сахара;

– 2 яичных белка.

Приготовление:

Клубнику моем, убираем плодоножки и небольшими кусочками. Ставим в морозилку на 2 часа. Прогреваем белки с сахаром на водяной бане. С белков должен пойти пар, а сахар должен раствориться. Смесь должна быть горячей, но не обжигать. Измельчаем клубнику в блендере до крошки. Холодные белки вливаем к клубнике и взбиваем миксером 5 минут. Подаем порционно в креманках.

Приятного аппетита!

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