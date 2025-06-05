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5 июня, 08:35
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Вместо мороженого: десерт "Клубничный восторг" – наслаждение из трех ингредиентов

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Десерт "Клубничный захват" готовится из 250 граммов клубники, 60 граммов сахара и 2 яичных белков.
  • Этот простой в приготовлении десерт может стать хитом клубничного сезона.

Клубничные десерты – это отдельный вид кулинарного удовольствия. Они просты в приготовлении, а вкус дарят просто невероятный.

Этот десерт имеет все шансы на то, чтобы стать хитом клубничного сезона. Всего несколько ингредиентов и минимум времени нужно для того, чтобы почувствовать глубину наслаждения от любимой ягоды, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Рецепт десерта "Клубничный восторг"

  • Время: 15 минут + 2 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов клубники;
– 60 граммов сахара;
– 2 яичных белка.

Приготовление:

  1. Клубнику моем, убираем плодоножки и небольшими кусочками. Ставим в морозилку на 2 часа.
  2. Прогреваем белки с сахаром на водяной бане. С белков должен пойти пар, а сахар должен раствориться. Смесь должна быть горячей, но не обжигать.
  3. Измельчаем клубнику в блендере до крошки.
  4. Холодные белки вливаем к клубнике и взбиваем миксером 5 минут.
  5. Подаем порционно в креманках.

Приятного аппетита!

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