Чтобы было натуральным и без примесей: как выбрать качественное какао

Красители, ароматизаторы и усилители вкуса – недобросовестные производители знают немало хитростей. Однако вы легко можете обойти их манипуляции, если обратите внимание на несколько деталей.

Какао-порошок изготавливают из плодов какао-деревьев. Сначала их высушивают, а затем перемалывают. На что обращать внимание, чтобы купить только качественный продукт – рассказывает 24 Канал.

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Как выбрать качественное какао

Первое – целостность упаковки. Пакет или бумажная коробка должны быть неповрежденными. Информация о продукте должна быть написана четко.

Жирность – еще один важный критерий. Она должна составлять от 12 до 20%. Если показатель ниже, то в ваших руках кондитерский какао-порошок. Также обратите внимание, чтобы в составе не было какао-веллы – молотой шелухи бобов.

Какао является высококалорийным продуктом, в 100 граммах – 374 ккал. Окрас качественного какао – насыщенный коричневый цвет, помол должен быть мелким, также должен присутствовать запах классического шоколада.

Ароматизаторы, красители, усилители вкуса, стабилизаторы, ГМО, примеси – всего этого в составе качественного какао нет.

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