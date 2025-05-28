Ранняя клубника: секреты, которые помогут выбрать вкусную ягоду без химии и краски

Наступает летний сезон, а вместе с ним и время главной ягоды – клубники. Однако с увеличением продаж этих популярных ягод возрастает риск пищевых заболеваний, поскольку некоторые производители могут не соблюдать стандарты безопасности при выращивании.

Именно поэтому следует научиться выбирать клубнику без нитратов. Во время приобретения этой ягоды нужно обратить внимание всего на 5 вещей, пишет 24 Канал.

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Как выбрать клубнику без нитратов

Цвет

Эксперты рекомендуют выбирать спелую и яркую красную клубнику. Призывают быть осторожными с ягодами, имеющими неестественный восковой блеск – это часто свидетельствует о том, что продукция выращивается с применением искусственных удобрений.

Запах

Натуральные ягоды имеют сильный и приятный аромат. Если клубника легко пахнет, вероятно, она либо недозрела, либо была выращена с использованием химических методов.

Текстура

При выборе клубники желательно отдавать предпочтение твердым ягодам, а не придавленным. При этом следует следить и за тем, чтобы они не были слишком твердыми.

Обычно рекомендуют покупать клубнику на местных рынках, попробовав ее.

Метод проверки дома: намочите клубнику в воде – через небольшой промежуток времени натуральная клубника начнет пускать сок, обработанная же будет оставаться твердой.



Как выбрать клубнику без нитратов / Фото Unsplash

Плодоножка

Также эксперты указывают на то, что клубника, которая имеет зеленый цвет и свежий вид, скорее всего, только что собранная с грядки. Однако, следует остерегаться ягод с белой полоской, поскольку это может свидетельствовать об обработке пестицидами.

Кроме того, взаимосвязь между клубникой и ее листьями может дать дополнительное представление о вкусовых качествах. Заметный промежуток между ягодой и листьями свидетельствует о сладости, тогда как плотно прилегающие листья укажут на кислый вкус.

Семена на ягодах

Если семена на клубнике имеют выпуклую форму, скорее всего, она еще не полностью созрела. И наоборот, если семена выглядят слегка углубленными – достигли оптимальной спелости.

А ранее 24 Канал рассказывал, как сохранить клубнику свежей надолго.