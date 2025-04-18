18 апреля, 20:01
Паска будет не только вкусная, но и красивая: как взбивать белки для глазури
Белковая глазурь – одно из самых популярных украшений для паски. Она проста в приготовлении и всегда радует великолепным вкусом.
Главное в приготовлении белковой глазури – четко придерживаться рецептурных рекомендаций. И помните, что наносить глазурь нужно только на полностью остывшую паску, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт белковой глазури на паску
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 яичный белок;
– 200 – 230 граммов сахарной пудры;
– 2 чайные ложки лимонного сока.
Приготовление:
- В миску влить яичный белок и слегка взбить его вилкой.
- Добавить лимонный сок и треть сахарной пудры, хорошо перемешать до полного растворения.
- Постепенно вводить остаток пудры, каждый раз тщательно перемешивая венчиком, пока масса не станет гладкой и однородной.
- Глазурь следует наносить на паску сразу, пока она не успела застыть.
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