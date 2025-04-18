Паска будет не только вкусная, но и красивая: как взбивать белки для глазури

Белковая глазурь – одно из самых популярных украшений для паски. Она проста в приготовлении и всегда радует великолепным вкусом.

Главное в приготовлении белковой глазури – четко придерживаться рецептурных рекомендаций. И помните, что наносить глазурь нужно только на полностью остывшую паску, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт белковой глазури на паску

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 яичный белок;

– 200 – 230 граммов сахарной пудры;

– 2 чайные ложки лимонного сока.

Приготовление:

В миску влить яичный белок и слегка взбить его вилкой. Добавить лимонный сок и треть сахарной пудры, хорошо перемешать до полного растворения. Постепенно вводить остаток пудры, каждый раз тщательно перемешивая венчиком, пока масса не станет гладкой и однородной. Глазурь следует наносить на паску сразу, пока она не успела застыть.

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