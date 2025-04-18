Головне у приготуванні білкової глазурі – чітко дотримуватися рецептурних рекомендацій. І памʼятайте, що наносити глазур потрібно лише на повністю охололу паску, розповідає 24 Канал.

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Рецепт білкової глазурі на паску

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 яєчний білок;

– 200 – 230 грамів цукрової пудри;

– 2 чайні ложки лимонного соку.

Приготування:

В миску влити яєчний білок і злегка збити його виделкою. Додати лимонний сік і третину цукрової пудри, добре перемішати до повного розчинення. Поступово вводити залишок пудри, щоразу ретельно перемішуючи вінчиком, доки маса не стане гладкою та однорідною. Глазур варто наносити на паски відразу, поки вона не встигла застигнути.

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