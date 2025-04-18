Головне у приготуванні білкової глазурі – чітко дотримуватися рецептурних рекомендацій. І памʼятайте, що наносити глазур потрібно лише на повністю охололу паску, розповідає 24 Канал.
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Рецепт білкової глазурі на паску
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 яєчний білок;
– 200 – 230 грамів цукрової пудри;
– 2 чайні ложки лимонного соку.
Приготування:
- В миску влити яєчний білок і злегка збити його виделкою.
- Додати лимонний сік і третину цукрової пудри, добре перемішати до повного розчинення.
- Поступово вводити залишок пудри, щоразу ретельно перемішуючи вінчиком, доки маса не стане гладкою та однорідною.
- Глазур варто наносити на паски відразу, поки вона не встигла застигнути.
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