Совсем не мед: этот неожиданный ингредиент превратит кожуру мяса в суперкорочку

Достижение идеально золотистой корочки на мясе часто может быть сложной задачей. Однако, эксперты предлагают простую технику, которая поможет каждому достичь этого желаемого кулинарного результата.

И заключается он в использовании сахарной пудры. Повара используют ее в процессе обжаривания мяса, чтобы корочка получилась аппетитной и сочной, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Зачем и когда именно добавлять к мясу сахарную пудру

Стремясь достичь привлекательной корочки на приготовленном мясе, повара применяют методы, которые гарантируют, что поверхность мяса будет хорошо подготовлена до того, как оно попадет на сковороду. И говорится о сахарной пудре.

Существует два метода ее применения, которые отличаются лишь в способе нанесения:

Перед тем, как положить его на раскаленную сковородку, слегка притрусить поверхность мяса сахарной пудрой.

Высыпать сахарную пудру на тарелку, а затем положить в нее мясо, прижимая рукой. Этот метод более эффективен.

Использование любого из этих методов гарантирует, что мясо будет ароматным и сочным, а главное с аппетитной корочкой.

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