Разницу заметите сразу: вот для чего на самом деле к тесту добавляют водку

Во многих рецептах кондитерские изделия содержат водку и другие спиртные напитки. Хотя это может показаться нетрадиционным, опытные повара признают уникальный потенциал этого необычного ингредиента.

Оказывается, тесто в водке – залог вкусной и пышной выпечки. Именно этот компонент может стать тем, благодаря которому друзья завидуют вашим кулинарным творением, пишет 24 Канал.

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Зачем добавлять в тесто водку

Кулинары рекомендуют добавлять ром или коньяк в сладкую выпечку, а для соленых – обычную водку.

Причины, по которым стоит добавлять алкоголь в выпечку:

Быстрое испарение алкоголя при повышенных температурах приводит к более аэрированному тесту. Этот процесс повышает рыхлость выпечки, в результате чего она приобретает более легкую текстуру.



Добавление водки в тесто может значительно улучшить его свойства подниматься. Это решает распространенную проблему плоской и опавшей выпечки.



Хрустящая выпечка (например, хворост или чебуреки) выйдут более хрустящими.



Выпечка не сохнет и будет черстветь дольше, если добавить в тесто немного спиртного напитка.



А пироги и кексы будут легче пропекаться и иметь ровный и аппетитный вид.



Небольшое количество ароматного алкоголя, например, рома или коньяка улучшает вкус теста.

Как добавлять алкоголь

Эксперты рекомендуют добавлять от одной чайной до одной столовой ложки спиртных напитков на каждый килограмм теста.

В дрожжевое тесто добавление водки должно быть на этапе уже поднятого теста вместе с яйцами и маслом, перед тем, как просеять туда муку. В тесто без дрожжей рекомендуется добавлять водку в процессе замешивания, после чего дать ему отдохнуть.

А вы знаете: что лучше добавлять в сырники – муку или манку.