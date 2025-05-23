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23 мая, 20:31
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Глупая морока или лайфхак для опытных: почему замачивают молодой картофель

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Замачивание молодого картофеля облегчает его очистку, удаляет грязь и пичек.
  • Картофель следует замачивать на 5 – 10 минут, чтобы он не потерял часть питательных веществ.

Молодой картофель – это лучший гарнир сезона. Однако его приготовление не такой легкий процесс, как может показаться.

В рецептах приготовления молодого картофеля часто встречается совет замочить корнеплод. Для чего это делать и как правильно выполнить процесс – рассказывает 24 Канал.

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Зачем замачивать молодой картофель

Самое трудное в приготовлении молодого картофеля – его очистки. Но если его замочить, то процесс произойдет значительно легче и быстрее. Также этот тривиальный секрет поможет удалить всю грязь и пичок. Кроме того, часть кожуры останется в воде.

Звезда сезона / Фото Pixabay

Как замачивать картофель

Не надо замачивать молодой картофель слишком долго, иначе он потеряет часть питательных веществ. Делать это стоит следующим образом:

  • тщательно промываем картофель под проточной водой;
  • заливаем холодной водой на 5 – 10 минут;
  • смываем и чистим удобным способом.

Кстати, варить молодой картофель можно с кожурой, в которой много клетчатки.

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