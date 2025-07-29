Так можно заготовить целую кладовую: самый простой рецепт кабачковой икры на зиму

Кабачковая икра – это закуска, которая подходит всегда и везде. Именно поэтому стоит позаботиться, чтобы ее запасы на зиму были достаточными.

Приготовление кабачковой икры – это едва ли не самый простой процесс заготовок на зиму. Простые ингредиенты и неприхотливые кулинарные манипуляции позволяют максимально сохранить вкус любимых кабачков, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Рецепты.ua". К теме Настоящее сокровище этого лета: закуска из кабачков, которая мигом исчезает со стола Как приготовить кабачковую икру на зиму? Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов лука;

– 100 граммов томатной пасты

– 100 миллилитров растительного масла;

– 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Кабачки, морковь и лук нарежьте произвольными кусочками. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте томатную пасту и тушите еще 10 минут. Готовую смесь перебейте блендером до однородности. Посолите, поперчите и тушите на медленном огне 5 – 7 минут. Разлейте готовую икру по стерилизованным банкам и закрутите. Приятного аппетита! Надо знать один секрет: как выбрать качественную соль.