Так можно заготовить целую кладовую: самый простой рецепт кабачковой икры на зиму
- Кабачковая икра является популярной закуской, для которой нужны простые ингредиенты: кабачки, морковь, лук, томатная паста, масло, чеснок, соль и перец.
- Запасы этой закуски должны быть в кладовке каждой хозяйки.
Кабачковая икра – это закуска, которая подходит всегда и везде. Именно поэтому стоит позаботиться, чтобы ее запасы на зиму были достаточными.
Приготовление кабачковой икры – это едва ли не самый простой процесс заготовок на зиму. Простые ингредиенты и неприхотливые кулинарные манипуляции позволяют максимально сохранить вкус любимых кабачков, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Рецепты.ua".
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Как приготовить кабачковую икру на зиму?
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 200 граммов моркови;
– 200 граммов лука;
– 100 граммов томатной пасты
– 100 миллилитров растительного масла;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки, морковь и лук нарежьте произвольными кусочками. Обжарьте на растительном масле до мягкости.
- Добавьте томатную пасту и тушите еще 10 минут.
- Готовую смесь перебейте блендером до однородности.
- Посолите, поперчите и тушите на медленном огне 5 – 7 минут.
- Разлейте готовую икру по стерилизованным банкам и закрутите.
Приятного аппетита!
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