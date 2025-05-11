Соленая или пресная: какая вода закипит быстрее

Иногда нужно, чтобы вода в кастрюле закипела как можно быстрее. Однако не все знают, что соление может повлиять на этот процесс.

Каждая хозяйка слышала, что для быстрого кипения воду нужно посолить. Однако это миф, и почему именно это не работает – рассказывает 24 Канал со ссылкой Ukr.Media.

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Как соль влияет на кипение воды

Многие верят, что добавление соли к воде помогает ей закипеть быстрее, но на самом деле это миф. Соленая вода, наоборот, закипает медленнее из-за эффекта повышения температуры кипения.

Соль замедляет кипение воды / Фото Freepik

Когда соль растворяется в воде, молекулы воды тяжелее превращаются в пар, что повышает температуру кипения. Чистая вода закипает при 100 градусах, а соленая – чуть выше, например, при 100,5 градусах.

Разница незначительная, но она есть. Для достижения этой более высокой температуры нужно больше энергии, поэтому соленая вода закипает немного медленнее. Кроме того, она более плотная, что также влияет на время нагревания.

На практике эта разница почти незаметна – всего несколько секунд. Но лучше использовать проверенные методы: накрывать кастрюлю крышкой или использовать более мощную плиту или электрочайник.

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