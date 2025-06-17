Варенье и не только: 5 рецептов, которые помогут сохранить клубнику на зиму

Пришло время не только наслаждаться любимой ягодой, но и делать запасы на зиму. К счастью, есть достаточно способов и рецептов, которые позволят сохранить клубнику себе по вкусу.

Главная задача каждой хозяйки – сохранить совершенный вкус любимой клубники, сколько бы времени ей ни пришлось ждать своего часа. 24 Канал собрал подборку рецептов, с которыми все смогут справиться на "отлично". Интересно Лучшие кабачки на зиму: как будто только что из бочки – этот рецепт должен быть у каждой хозяйки Рецепт клубничного варенья с бананом Время : 55 минут

: 55 минут Порции: 4 – 5 Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники

– 2 – 3 банана

– 400 граммов сахара. Приготовление: Клубнику очистите от хвостиков, промойте под водой и разрежьте каждую ягоду пополам. Переложите в большую миску, засыпьте сахаром и оставьте настаиваться примерно на час, чтобы она пустила сок. Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками средней толщины. Клубнику вместе с соком переложите в кастрюлю, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите примерно 20 минут, снимая пену и периодически помешивая. Добавьте кусочки банана, снова доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте еще 30 минут, пока варенье не загустеет. Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и оставьте остывать при комнатной температуре. Рецепт клубничного джема Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 800 граммов сахара. Приготовление: Клубнику тщательно промойте под проточной водой, удалите плодоножки и выложите на полотенце, чтобы она хорошо обсохла. Переложите ягоды в глубокую миску, добавьте сахар и измельчите все блендером до получения однородного пюре. Полученную массу разлейте по пищевым контейнерам или стерилизованным банкам. Плотно закройте крышками и поместите в морозильную камеру. Хранить такое пюре можно в холодильнике до полугода - оно сохранит яркий вкус и аромат свежей клубники. Рецепт компота из клубники Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов клубники;

– 3 стакана воды;

– 1 стакан сахара. Приготовление: Клубнику хорошо промойте под проточной водой, а затем осторожно удалите плодоножки. Важно делать это именно после мытья, чтобы ягоды не впитали лишнюю влагу. Подготовьте банки и крышки: они должны быть абсолютно чистыми. Для надежности обдайте их кипятком. Убедитесь, что стекло и крышки без трещин и вмятин. Разложите клубнику по банкам равномерно, не прижимая ягоды. Сварите сироп из воды и сахара – доведите до кипения, а затем сразу залейте кипятком ягоды в банках. Быстро закрутите крышки. На дно большой кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте банки и залейте холодной водой до половины их высоты. Пастеризуйте на медленном огне примерно 15 минут. После пастеризации оставьте банки в воде до полного остывания, затем осторожно переверните их вверх дном и оставьте так на несколько часов. Рецепт сухого варенья из клубники Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 1 килограмм сахара;

– пол литра воды;

– 1 стакан сахарной пудры. Приготовление: Клубнику хорошо промойте под водой и удалите хвостики. Подготовьте горячий сироп из сахара и осторожно опустите в него ягоды. Доведите до кипения. После закипания снимите с огня, дайте ягодам остыть, а затем снова доведите до кипения. Повторите этот процесс 5 – 7 раз. Следите, чтобы клубника оставалась целой и не потеряла форму во время уваривания. Когда ягоды будут готовы, выложите их на мелкую решетку или сито в один слой. Дайте стечь лишнему сиропу, периодически переворачивая ягоды. По желанию можете подсушить клубнику в духовке при температуре 60 – 70 градусов, оставив дверцу немного приоткрытой. Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре. Храните в герметичных контейнерах или бумажных пакетах в сухом прохладном месте. Рецепт наливки из клубники Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма клубники;

– 400 граммов сахара;

– 200 граммов лимонов;

– 1 литр водки. Приготовление: Удалите у клубники плодоножки и положите ягоды в чистую стеклянную банку. Добавьте к клубнике нарезанные кусочками лимоны вместе с кожурой. Засыпьте все сахаром и влейте спирт. Аккуратно перемешивайте содержимое банки до полного растворения сахара. Плотно закройте банку крышкой и уберите в прохладное темное место на 6 недель. После настаивания процедите напиток через несколько слоев марли, а затем разлейте наливку в чистые декоративные бутылки. Легендарное блюдо Карпат: как приготовить "железный" борщ.