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17 июня, 20:08
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Варенье и не только: 5 рецептов, которые помогут сохранить клубнику на зиму

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Сохранить любимую клубнику на зиму – задача каждой хозяйки.
  • В этой подборке каждый найдет рецепт, который позволит законсервировать клубнику по вкусу.

Пришло время не только наслаждаться любимой ягодой, но и делать запасы на зиму. К счастью, есть достаточно способов и рецептов, которые позволят сохранить клубнику себе по вкусу.

Главная задача каждой хозяйки – сохранить совершенный вкус любимой клубники, сколько бы времени ей ни пришлось ждать своего часа. 24 Канал собрал подборку рецептов, с которыми все смогут справиться на "отлично".

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Рецепт клубничного варенья с бананом

  • Время: 55 минут
  • Порции: 4 – 5

Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники
– 2 – 3 банана
– 400 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Клубнику очистите от хвостиков, промойте под водой и разрежьте каждую ягоду пополам.
  2. Переложите в большую миску, засыпьте сахаром и оставьте настаиваться примерно на час, чтобы она пустила сок.
  3. Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками средней толщины.
  4. Клубнику вместе с соком переложите в кастрюлю, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите примерно 20 минут, снимая пену и периодически помешивая.
  5. Добавьте кусочки банана, снова доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте еще 30 минут, пока варенье не загустеет.
  6. Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и оставьте остывать при комнатной температуре.

Рецепт клубничного джема

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 800 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Клубнику тщательно промойте под проточной водой, удалите плодоножки и выложите на полотенце, чтобы она хорошо обсохла.
  2. Переложите ягоды в глубокую миску, добавьте сахар и измельчите все блендером до получения однородного пюре.
  3. Полученную массу разлейте по пищевым контейнерам или стерилизованным банкам.
  4. Плотно закройте крышками и поместите в морозильную камеру.
  5. Хранить такое пюре можно в холодильнике до полугода - оно сохранит яркий вкус и аромат свежей клубники.

Рецепт компота из клубники

  • Время: 60 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов клубники;
– 3 стакана воды;
– 1 стакан сахара.

Приготовление:

  1. Клубнику хорошо промойте под проточной водой, а затем осторожно удалите плодоножки. Важно делать это именно после мытья, чтобы ягоды не впитали лишнюю влагу.
  2. Подготовьте банки и крышки: они должны быть абсолютно чистыми. Для надежности обдайте их кипятком. Убедитесь, что стекло и крышки без трещин и вмятин.
  3. Разложите клубнику по банкам равномерно, не прижимая ягоды.
  4. Сварите сироп из воды и сахара – доведите до кипения, а затем сразу залейте кипятком ягоды в банках.
  5. Быстро закрутите крышки.
  6. На дно большой кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте банки и залейте холодной водой до половины их высоты.
  7. Пастеризуйте на медленном огне примерно 15 минут.
  8. После пастеризации оставьте банки в воде до полного остывания, затем осторожно переверните их вверх дном и оставьте так на несколько часов.

Рецепт сухого варенья из клубники

  • Время: 4 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара;
– пол литра воды;
– 1 стакан сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Клубнику хорошо промойте под водой и удалите хвостики.
  2. Подготовьте горячий сироп из сахара и осторожно опустите в него ягоды. Доведите до кипения.
  3. После закипания снимите с огня, дайте ягодам остыть, а затем снова доведите до кипения. Повторите этот процесс 5 – 7 раз.
  4. Следите, чтобы клубника оставалась целой и не потеряла форму во время уваривания.
  5. Когда ягоды будут готовы, выложите их на мелкую решетку или сито в один слой. Дайте стечь лишнему сиропу, периодически переворачивая ягоды.
  6. По желанию можете подсушить клубнику в духовке при температуре 60 – 70 градусов, оставив дверцу немного приоткрытой.
  7. Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре. Храните в герметичных контейнерах или бумажных пакетах в сухом прохладном месте.

Рецепт наливки из клубники

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 килограмма клубники;
– 400 граммов сахара;
– 200 граммов лимонов;
– 1 литр водки.

Приготовление:

  1. Удалите у клубники плодоножки и положите ягоды в чистую стеклянную банку.
  2. Добавьте к клубнике нарезанные кусочками лимоны вместе с кожурой.
  3. Засыпьте все сахаром и влейте спирт.
  4. Аккуратно перемешивайте содержимое банки до полного растворения сахара.
  5. Плотно закройте банку крышкой и уберите в прохладное темное место на 6 недель.
  6. После настаивания процедите напиток через несколько слоев марли, а затем разлейте наливку в чистые декоративные бутылки.

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