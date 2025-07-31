С приближением зимы консервирование свёклы – удачный метод сохранения запасов питательного овоща. Его можно использовать для приготовления разнообразных блюд, салатов, закусок и супов.

Поверьте, зимой такие закрутки – просто находка. Рецептом консервированной свёклы делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Анастасию Царлову.

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Как законсервировать свёклу на зиму?

Время: 2 часа

Порции: 1

Ингредиенты:

– 7 – 8 килограммов свёклы;

– 200 граммов уксуса 9%;

– 2 литра воды;

– 200 граммов сахара;

– 2 столовые ложки соли.

Консервированная свёкла: смотрите видео

Приготовление:

Свёклу хорошо промойте и отварите до готовности. В воду добавьте 100 граммов уксуса 9% для сохранения цвета.

Отваренную свёклу оставьте в воде до полного остывания. А тогда хорошо промойте, срежьте кожуру и выложите в чистые банки.

Для маринада в кипящую воду добавьте сахар и соль, когда сахар растает, влейте оставшуюся часть уксуса. Перемешайте и доведите до кипения.

Снимите с огня и горячим маринадом залейте свёклу.

Банки со свёклой поставьте в кастрюлю, залейте их теплой водой и поставьте на огонь от момента закипания на 30 – 40 минут.

После стерилизации достаньте и закрутите.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда и заготавливайте себе этот консервированный салат на зиму.