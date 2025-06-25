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25 июня, 22:47
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Пикантная сладость на круглый год: как закрыть кабачки с кетчупом чили – блюдо стало хитом

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Кабачки с кетчупом чили станут идеальной пикантной закуской на целый год.
  • Их приготовление не занимает много времени, поэтому стоит заготовить их с запасом.

Кабачками стоит наслаждаться не только в летний сезон, но и сделать запасы на весь год. С этим рецептом сделать это очень просто, однако благодарны вы себе будете как никогда.

Заготовка кабачков на зиму сейчас должна войти в кулинарную повседневность каждой хозяйки. Не сдерживайте себя – банки пикантной закуски будут исчезать с полок быстрее, чем вы себе представляете, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт кабачков с кетчупом чили

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 килограмма молодых кабачков;
– 250 граммов кетчупа чили;
– 1 литр воды;
– 2 столовые ложки соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 100 миллилитров уксуса;
– 1 головка чеснока;
– зелень по вкусу;
– 5 – 7 горошин перца;
– 2 – 3 лавровых листа.

Приготовление:

  1. Кабачки хорошо вымойте, нарежьте кружочками или кубиками. Если овощи крупные – обязательно уберите сердцевину с семенами.

  2. Банки подготовьте заранее: тщательно вымойте и простерилизуйте. Крышки прокипятите несколько минут.

  3. В глубокой кастрюле соедините воду, соль, сахар и кетчуп чили. Поставьте на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. В самом конце влейте уксус и перемешайте еще раз.

  4. На дно чистых банок положите несколько веточек зелени, зубчики чеснока, лавровый лист и несколько горошин перца. Залейте все горячим маринадом и накройте крышками.

  5. Банки поставьте в кастрюлю с полотенцем или тканью на дне, залейте горячей водой почти до верха и стерилизуйте примерно 10 – 15 минут (для полулитровых банок).

  6. После стерилизации герметично закрутите, переверните вверх дном, хорошо укутайте и оставьте остывать естественным способом.

Приятного аппетита!

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