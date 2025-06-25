Пикантная сладость на круглый год: как закрыть кабачки с кетчупом чили – блюдо стало хитом

Кабачками стоит наслаждаться не только в летний сезон, но и сделать запасы на весь год. С этим рецептом сделать это очень просто, однако благодарны вы себе будете как никогда.

Заготовка кабачков на зиму сейчас должна войти в кулинарную повседневность каждой хозяйки. Не сдерживайте себя – банки пикантной закуски будут исчезать с полок быстрее, чем вы себе представляете, рассказывает 24 Канал. К теме Помидоры малосольные за 3 дня: лучший рецепт, который только существует Рецепт кабачков с кетчупом чили Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма молодых кабачков;

– 250 граммов кетчупа чили;

– 1 литр воды;

– 2 столовые ложки соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 100 миллилитров уксуса;

– 1 головка чеснока;

– зелень по вкусу;

– 5 – 7 горошин перца;

– 2 – 3 лавровых листа. Приготовление: Кабачки хорошо вымойте, нарежьте кружочками или кубиками. Если овощи крупные – обязательно уберите сердцевину с семенами. Банки подготовьте заранее: тщательно вымойте и простерилизуйте. Крышки прокипятите несколько минут. В глубокой кастрюле соедините воду, соль, сахар и кетчуп чили. Поставьте на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. В самом конце влейте уксус и перемешайте еще раз. На дно чистых банок положите несколько веточек зелени, зубчики чеснока, лавровый лист и несколько горошин перца. Залейте все горячим маринадом и накройте крышками. Банки поставьте в кастрюлю с полотенцем или тканью на дне, залейте горячей водой почти до верха и стерилизуйте примерно 10 – 15 минут (для полулитровых банок). После стерилизации герметично закрутите, переверните вверх дном, хорошо укутайте и оставьте остывать естественным способом. Приятного аппетита! Это должны знать все: как отличить украинскую гречку от китайской.