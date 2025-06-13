Накидать в банку и закрутить: вкуснейший компот из черешни на зиму

Черешней нужно не только насладиться в сезон, но и заготовить что-то вкусненькое на зиму. Компот – замечательное решение для этой задачи.

Сладкие и сочные черешни – идеальная основа для компота, который подарит мгновения радости зимой. Как приготовить невероятный напиток без лишних хлопот рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Smaker. К теме 500 граммов клубники – и торт готов: в этот рецепт влюбляются все хозяйки Рецепт компота из черешни Время : 30 минут

: 30 минут Порций: расчет на 1-литровые банки Ингредиенты:

– черешни;

– 4 столовые ложки сахара на банку;

– вода. Приготовление: Черешни хорошо вымойте, обсушите и уберите плодоножки. Разложите ягоды по стерильным литровым банкам. В каждую банку всыпьте по четыре столовые ложки сахара. Залейте черешни теплой кипяченой водой так, чтобы жидкость полностью покрывала плоды. Накройте банки ошпаренными сухими крышками, но не закручивайте плотно. Для пастеризации поставьте банки в широкую кастрюлю, дно которой застелите тканью. Налейте воду, чтобы она доходила до трех четвертей высоты банок. Доведите до кипения и держите на слабом огне 20 – 25 минут. После завершения пастеризации выньте банки, герметично закрутите крышки и переверните вверх дном. Оставьте охлаждаться. Храните компот в темном прохладном месте. Приятного аппетита! Он очень вкусный и освежающий: простой рецепт домашнего лимонада.