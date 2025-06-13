Солодкі й соковиті черешні – ідеальна основа для компоту, який подарує миті радості взимку. Як приготувати неймовірний напій без зайвих турбот розповідає 24 Канал з посиланням на портал Smaker.

До теми 500 грамів полуниці – і торт готовий: в цей рецепт закохуються усі господині

Рецепт компоту з черешні

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: розрахунок на 1-літрові банки

Інгредієнти:

– черешні;

– 4 столові ложки цукру на банку;

– вода.

Приготування:

Черешні добре вимийте, обсушіть і приберіть плодоніжки. Розкладіть ягоди по стерильних літрових банках. У кожну банку всипте по чотири столові ложки цукру. Залийте черешні теплою кип’яченою водою так, щоб рідина повністю покривала плоди. Накрийте банки ошпареними сухими кришками, але не закручуйте щільно. Для пастеризації поставте банки в широку каструлю, дно якої застеліть тканиною. Налийте воду, щоб вона доходила до трьох чвертей висоти банок. Доведіть до кипіння і тримайте на слабкому вогні 20 – 25 хвилин. Після завершення пастеризації вийміть банки, герметично закрутіть кришки та переверніть догори дном. Залиште охолоджуватись. Зберігайте компот у темному прохолодному місці.

Смачного!

Він дуже смачний та освіжаючий: простий рецепт домашнього лимонаду.