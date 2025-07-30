Консервированная дыня – это то лакомство, которое точно заслуживает место в вашей кладовой. Поверьте, зимой вы себя поблагодарите, что нашли время заготовить этот замечательный фрукт.

Каждая хозяйка может сохранить вкус лета на зиму, и заготовка дыни – один из способов, которые позволяют это сделать. 24 Канал рекомендует заготовить любимый фрукт по рецепту портала "На пенсии", чтобы наслаждаться его ярким вкусом зимой и ждать следующего лета.

Читайте также Так можно заготовить целую кладовую: самый простой рецепт кабачковой икры на зиму

Как заготовить дыню на зиму?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 2 килограмма свежей дыни;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 1 литр воды;

– 2 стакана сахара.

Приготовление:

Сначала готовим сироп. В кастрюлю вливаем воду, растворяем сахар и лимонную кислоту. Варим, пока сироп не станет густым. Дыню чистим от кожуры и нарезаем кусками. Раскладываем дыню по стерилизованным банкам и заливаем сиропом. Стерилизуем на водяной бане 10 минут. Закрываем банки, переворачиваем и накрываем одеялом до остывания. Ставим храниться до другой консервации.

Приятного аппетита!

На самом деле все очень просто: как сварить классический лимонад.