Будет как будто только что с грядки: как закрыть укроп на зиму

Укроп – непревзойденное дополнение к любимым гарнирам и салатам. И наслаждаться им можно в течение всего года, а не только в сезон!

Укроп не только добавляет нашим блюдам особых вкусовых оттенков, но и очень неприхотлив в заготовке на зиму. Как наслаждаться им в течение всего года без лишних забот – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haps.

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Как закрыть укроп на зиму

Самый простой способ сохранить укроп без потери аромата и вкуса – засушить его. И сделать это крайне легко.

Моем укроп, отцеживаем и тщательно перебираем. Поврежденные стебли приведут к загниванию, поэтому это нужно учесть.

Выбранные стебли собираем в небольшие пучки и завязываем резинкой или ниткой. Теперь подвешиваем пучки концами вверх в теплом и хорошо проветриваемом помещении. Если возможности подвесить укроп нет, то можно просто разложить его на бумажные полотенца.

Когда укроп будет сухим, можно измельчить его и закрыть в стерилизованную герметичную посуду. Вот и все – теперь вы можете наслаждаться укропом круглый год!

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