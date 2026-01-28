Укр Рус
28 января, 11:10
Закуска из 90-х за несколько гривен: готовьте сразу большую порцию

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Рецепт закуски из 90-х включает соленые огурцы, вареные яйца, зелень и заправку из масла, бальзамического уксуса, чеснока и горчицы.
  • Это отличный вариант для быстрого перекуса, который всегда стоит иметь в холодильнике.

Соленые огурчики вкусны и в "соло", однако даже этот вкус можно усовершенствовать. Немножко магии – и на вашем столе будет просто невероятная закуска.

Рецепты из 90-х – это всегда об умении создать просто удивительную вкусовую гармонию из самых простых ингредиентов. Вкусно и бюджетно – это сочетание, которое никогда не теряет актуальности, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить закуску из соленых огурцов?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 соленых огурца;
– 3 вареных яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 пучок укропа;
заправка: 
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1/2 столовой ложки бальзамического уксуса;
– 1 чайная ложка чеснока;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль и перец по вкусу.

Несколько минут – и шедевр уже на столе / Фото "Колижанка"

Приготовление:

  1. Огурцы нарезаем кубиком, яйца натираем, зелень измельчаем. Все смешиваем.
  2. Смешиваем все ингредиенты для заправки и еще раз все хорошо перемешиваем.
  3. Подаем с любимым хлебом, лучше всего закуска подходит с гренками.

Как варить яйца на намазку?

Секрет идеальной намазки – в правильно сваренных яйцах. Вариант "вкрутую" прекрасно сработает, но можно поступить иначе, советует Kuchnia.

Варите яйца ровно 7 минут – так желтки будут твердыми, но не "забитыми". Они придадут намазке нежности, что сделает ее более вкусной.

