Что приготовить из яиц на Пасху: от этой закуски все в восторге

Чтобы не гадать, что приготовить на Пасху, стоит обратить внимание на вкусную закуску, которая хорошо подходит к праздничному столу. Яйца традиционно остаются одним из главных ингредиентов этого праздника.

Их подают отдельно, добавляют в салаты или используют для теплых блюд. В этом рецепте яйца становятся основой сытной запеченной закуски с сыром и нежной текстурой, пишет Kwestia Smaku.

Как приготовить яичный паштет?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 10 сваренных вкрутую яиц;

– 2 сырых яйца;

– 2 луковицы;

– 2 столовые ложки масла;

– 150 граммов желтой моцареллы;

– 150 граммов сливок 12%;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 чайные ложки медово-горчичного соуса;

– 2/3 стакана панировочных сухарей панко или панировочных сухарей из нута;

– 1/2 чайной ложки куркумы;

– 4 столовые ложки лука-шнита;

– 1 столовую ложку сливочного масла;

– соль и перец по вкусу.

Такая вкуснятина / Фото Kwestia Smaku

Приготовление:

Яйца сварите вкрутую примерно 10 минут, очистите, натрите на терке и переложите в большую миску. Духовку разогрейте до 180 градусов, а форму для выпекания застелите пергаментом. К натертым яйцам добавьте сырые желтки, а белки пока отложите. Лук очистите, нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле примерно 6 минут, время от времени помешивая. Дайте ему остыть, а затем добавьте к яйцам. Туда же всыпьте измельченную моцареллу, влейте сливки, добавьте майонез, медово-горчичный соус, панировочные сухари, куркуму и измельченный лук-шнитт. Все перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте взбитые до пышной пены белки и осторожно перемешайте массу. Переложите ее в форму для запекания, сверху разложите хлопья сливочного масла и выпекайте без крышки 45 минут.

Как проверить, свежие ли яйца еще свежие?

Проще всего проверить свежесть яйца с помощью холодной воды, пишет Cnet. Для этого достаточно налить воду в стакан или глубокую миску и осторожно опустить туда яйцо.

Если оно быстро ложится на дно боком, значит, еще свежее. Если тоже опускается вниз, но становится вертикально, его еще можно использовать, хотя оно уже не самое свежее. А вот яйцо, которое всплывает на поверхность, употреблять не стоит, потому что оно уже испорчено.

Такой способ проверки объясняется тем, что со временем внутри яйца постепенно увеличивается воздушная камера, из-за чего оно становится легче.

Дополнительно стоит осмотреть и скорлупу. Она должна быть целой, чистой, без трещин, липкости или подозрительных пятен. После разбивания также легко заметить состояние яйца: у свежего белок гуще, а желток хорошо держит форму и не растекается сразу. Если же структура слишком жидкая, а запах неприятный, такое яйцо лучше сразу выбросить.

