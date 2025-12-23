Шедевр из лаваша: аппетитные праздничные рулетики, которым позавидуют даже рестораны

Если хотите произвести неизгладимое впечатление, не нужно тратить много денег и усилий. Иногда достаточно лишь лаваша, чтобы подать к столу шедевр.

Придумать что-то новое, интересное и оригинальное можно даже из привычных ингредиентов. Поэтому неудивительно, что эти рулетики из лаваша и красной рыбы вызывают такой фурор, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить праздничную закуску из лаваша?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 лаваш ;

– красная рыба;

– листья салата;

– огурец;

– 2 вареных яйца;

– плавленый сыр.

Закуска, которая не задержится на столе надолго / Фото Cookpad

Приготовление:

Нарежьте рыбу тонкими полосками. Яйца и огурец натрите на терке. Лаваш равномерно смажьте плавленым сыром. С одного края выложите полоской огурец, затем яйца, сверху положите листья салата и распределите рыбу. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет и нарежьте его ровными порционными кусочками.

Как выбрать красную рыбу?

Оцените цвет – он должен быть естественным. Еще обратите воображение на прожилки жира, если их нет – рыбу красили, подсказывает TVP.

Если есть возможность, то нажмите на рыбу пальцем. Чем быстрее исчезнет вмятина, тем свежее рыба.

