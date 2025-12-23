Шедевр из лаваша: аппетитные праздничные рулетики, которым позавидуют даже рестораны
- Для создания аппетитных рулетиков нужен только лаваш и привычные ингредиенты.
- Эта яркая закуска исчезнет со стола в одно мгновение.
Если хотите произвести неизгладимое впечатление, не нужно тратить много денег и усилий. Иногда достаточно лишь лаваша, чтобы подать к столу шедевр.
Придумать что-то новое, интересное и оригинальное можно даже из привычных ингредиентов. Поэтому неудивительно, что эти рулетики из лаваша и красной рыбы вызывают такой фурор, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как приготовить праздничную закуску из лаваша?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 лаваш ;
– красная рыба;
– листья салата;
– огурец;
– 2 вареных яйца;
– плавленый сыр.
Закуска, которая не задержится на столе надолго / Фото Cookpad
Приготовление:
- Нарежьте рыбу тонкими полосками.
- Яйца и огурец натрите на терке.
- Лаваш равномерно смажьте плавленым сыром.
- С одного края выложите полоской огурец, затем яйца, сверху положите листья салата и распределите рыбу.
- Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет и нарежьте его ровными порционными кусочками.
Как выбрать красную рыбу?
Оцените цвет – он должен быть естественным. Еще обратите воображение на прожилки жира, если их нет – рыбу красили, подсказывает TVP.
Если есть возможность, то нажмите на рыбу пальцем. Чем быстрее исчезнет вмятина, тем свежее рыба.
Что еще подать к столу?
