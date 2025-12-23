Укр Рус
23 декабря, 01:10
Шедевр из лаваша: аппетитные праздничные рулетики, которым позавидуют даже рестораны

  • Для создания аппетитных рулетиков нужен только лаваш и привычные ингредиенты.
  • Эта яркая закуска исчезнет со стола в одно мгновение.

Если хотите произвести неизгладимое впечатление, не нужно тратить много денег и усилий. Иногда достаточно лишь лаваша, чтобы подать к столу шедевр.

Придумать что-то новое, интересное и оригинальное можно даже из привычных ингредиентов. Поэтому неудивительно, что эти рулетики из лаваша и красной рыбы вызывают такой фурор, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить праздничную закуску из лаваша?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 лаваш ;
– красная рыба;
– листья салата;
– огурец;
– 2 вареных яйца;
– плавленый сыр.

Закуска, которая не задержится на столе надолго / Фото Cookpad

Приготовление:

  1. Нарежьте рыбу тонкими полосками.
  2. Яйца и огурец натрите на терке.
  3. Лаваш равномерно смажьте плавленым сыром.
  4. С одного края выложите полоской огурец, затем яйца, сверху положите листья салата и распределите рыбу.
  5. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет и нарежьте его ровными порционными кусочками.

Как выбрать красную рыбу?

Оцените цвет – он должен быть естественным. Еще обратите воображение на прожилки жира, если их нет – рыбу красили, подсказывает TVP.

Если есть возможность, то нажмите на рыбу пальцем. Чем быстрее исчезнет вмятина, тем свежее рыба.

