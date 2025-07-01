Полезно и оригинально: готовим запеченную овсянку, от которой в восторге даже взрослые
- Запеченная овсянка – оригинальный завтрак, который нравится детям и взрослым.
- С этим рецептом вам не придется долго стоять у плиты.
Привычные завтраки могут надоедать и не дарить тех эмоций, что обычно. В таком случае стоит добавить немного оригинальности и приготовить давно знакомые блюда новым способом.
Запеченная овсянка станет для вас приятным открытием. Ягоды или фрукты можно выбирать на свой вкус, а стоять у плиты с ней не придется, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт запеченной овсянки
- Время: 30 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 180 граммов ягод или фруктов;
– 50 граммов овсяных хлопьев;
– 120 миллилитров молока;
– 12 граммов меда;
– щепотка корицы;
– горсть орехов.
Приготовление:
Высыпьте овсяные хлопья в жаростойкую миску и залейте их молоком.
Добавьте к хлопьям натертое или нарезанное маленькими кубиками яблоко. Хорошо перемешайте массу.
Затем добавьте в смесь мед, щепотку корицы и измельченные грецкие орехи. Снова перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.
Поставьте овсяную запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 20 – 25 минут до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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