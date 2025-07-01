Полезно и оригинально: готовим запеченную овсянку, от которой в восторге даже взрослые

Привычные завтраки могут надоедать и не дарить тех эмоций, что обычно. В таком случае стоит добавить немного оригинальности и приготовить давно знакомые блюда новым способом.

Запеченная овсянка станет для вас приятным открытием. Ягоды или фрукты можно выбирать на свой вкус, а стоять у плиты с ней не придется, рассказывает 24 Канал. Читайте также Пухлые как облако: особый рецепт любимых сырников – весь секрет в муке Рецепт запеченной овсянки Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– 180 граммов ягод или фруктов;

– 50 граммов овсяных хлопьев;

– 120 миллилитров молока;

– 12 граммов меда;

– щепотка корицы;

– горсть орехов. Приготовление: Высыпьте овсяные хлопья в жаростойкую миску и залейте их молоком. Добавьте к хлопьям натертое или нарезанное маленькими кубиками яблоко. Хорошо перемешайте массу. Затем добавьте в смесь мед, щепотку корицы и измельченные грецкие орехи. Снова перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. Поставьте овсяную запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 20 – 25 минут до румяной корочки. Приятного аппетита! Вкусно и сытно для всей семьи: простой рецепт кабачковых блинов.