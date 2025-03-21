Минимум ингредиентов и времени: оригинальный рецепт запеченной капусты – диетически и постно

Эти запеченные в духовке капустные стейки уже давно в фаворитах среди приверженцев здорового питания. Блюдо не только обещает порадовать вкусом, но и является питательным вариантом для тех, кто стремится включить в свой рацион больше овощей, в частности в пост.

Благодаря простоте приготовления и пикантному вкусу, этот рецепт непременно станет любимым среди домашних поваров и гурманов. Для приготовления стейков понадобится только капуста, немного специй и пармезана, пишет 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Запеченная капуста в духовке

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 молодая капуста;

– 40 граммов тертого пармезана.



Для маринада:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 3 столовые ложки соуса соевого;

– 1/4 чайной ложки перца черного молотого;

– 1 столовая ложка сушеного чеснока.

Приготовление:

Капусту разрежьте на ломтики толщиной около 3 сантиметров.

Застелите противень пергаментом и выложите куски на него.

Для маринада смешайте чеснок, черный перец, масло и соевый соус.

Нанесите маринад на стейки капусты и посыпьте пармезаном.

Запекайте их в духовке 20 – 25 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

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