Минимум ингредиентов и времени: оригинальный рецепт запеченной капусты – диетически и постно
Эти запеченные в духовке капустные стейки уже давно в фаворитах среди приверженцев здорового питания. Блюдо не только обещает порадовать вкусом, но и является питательным вариантом для тех, кто стремится включить в свой рацион больше овощей, в частности в пост.
Благодаря простоте приготовления и пикантному вкусу, этот рецепт непременно станет любимым среди домашних поваров и гурманов. Для приготовления стейков понадобится только капуста, немного специй и пармезана, пишет 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Запеченная капуста в духовке
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 молодая капуста;
– 40 граммов тертого пармезана.
Для маринада:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 3 столовые ложки соуса соевого;
– 1/4 чайной ложки перца черного молотого;
– 1 столовая ложка сушеного чеснока.
Приготовление:
- Капусту разрежьте на ломтики толщиной около 3 сантиметров.
- Застелите противень пергаментом и выложите куски на него.
- Для маринада смешайте чеснок, черный перец, масло и соевый соус.
- Нанесите маринад на стейки капусты и посыпьте пармезаном.
- Запекайте их в духовке 20 – 25 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!
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