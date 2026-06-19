Самые вкусные кабачки этого лета: запекаем и подаем с горчичным соусом

Кабачки могут быть не только недорогими, но и невероятно вкусными. Буквально несколько минут – — и самая вкусная закуска этого лета уже на вашем столе.

Запеченные кабачки в горчичном соусе могут стать одним из лучших воспоминаний этого лета. Как легко приготовить просто шикарную закуску — рассказывает TikTok-блогер nisenitnitsia. Интересно: Чесночные стрелки — это летняя любовь: 3 простых способа приготовления Как вкусно запечь кабачки? Ингредиенты:

– кабачки;

– соль;

– немного масла;

– греческий йогурт;

– горчица;

– чеснок;

– укроп;

– петрушка. Эта закуска вас покорит: смотрите видео Приготовление: Кабачки нарежьте кружочками или брусочками и посыпьте солью. Оставьте овощи примерно на 15 минут, после чего слейте всю выделившуюся лишнюю влагу. Выложите подготовленные кусочки на противень, слегка сбрызните маслом и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Для пикантной заправки смешайте густой греческий йогурт, классическую горчицу и измельченный чеснок. Полученным соусом щедро полейте запеченные кабачки, посыпьте сверху свежей зеленью и поставьте блюдо в холодильник до полного остывания.