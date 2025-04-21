Дешево, практично и невероятно вкусно: рецепт "той самой" запеканки с лапшой и сыром
Запеканки – это настоящий подарок для озабоченных хозяек. Готовить их несложно, а исчезают они всегда на "Ура!".
Вкус этой запеканки точно знаком каждому с детства. Ваши родные точно обрадуются, когда увидят ее на столе, а вы не будете оставлять всех сил на кухне для приготовления вкусного ужина, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт запеканки из лапши и творога
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов сыра;
– 4 яичных желтка;
– 100 миллилитров сметаны;
– 200 граммов сахара;
– 5 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов лапши;
– 30 граммов сливочного масла;
– панировочные сухари;
– лимонная цедра по вкусу.
Приготовление:
- Сварите лапшу в подсоленной воде до полной готовности.
- В глубокой миске смешайте творог с желтками, добавьте соль, лимонную цедру, сахар, ванильный сахар и сметану. Взбивайте до образования гладкой, однородной массы.
- Добавьте к творожной смеси охлажденную лапшу и тщательно перемешайте.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
- Выложите полученную массу в форму, верх смажьте яичным желтком.
- Выпекайте блюдо в духовке, разогретой до 160 – 170 градусов, в течение 40 – 50 минут, пока не появится аппетитная румяная корочка.
Приятного аппетита!
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