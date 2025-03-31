31 марта, 23:55
Ее часто путают с суфле: рецепт воздушной запеканки из творога – не надо ни грамма манки
Творожная запеканка отличное дополнение к утреннему кофе или чаю после тяжелого дня. Она такая нежная, что может посоревноваться с суфле.
Запеканка из творога – замечательный вариант, когда хочется побаловать себя чем-то вкусненьким. Она легко готовится и поражает своей нежностью, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт запеканки из творога
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов сыра;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки муки;
– соль и ванильный сахар по вкусу;
– 2 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление:
- Сыр положите в блендер и перебейте до состояния пасты. При необходимости добавьте немного молока.
- Добавьте к массе желтки, ванильный сахар, соль, муку и сахарную пудру. Взбейте до однородной массы.
- Отдельно взбейте белки и аккуратно добавьте их к творожной массе.
- Выпекайте 40 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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