Самый быстрый завтрак из лаваша: простые ингредиенты и несколько минут до полного счастья

Когда нужно быстро что-то перехватить с утра, не обязательно делать привычный омлет. Есть куда лучшая опция, которую можно разнообразить на свой вкус.

Лаваш всегда дает возможность придумать что-то оригинальное, используя только самые простые ингредиенты. 24 Канал предлагает попробовать этот перекус от портала "Господинька", который имеет все шансы стать любимым завтраком.

Как быстро приготовить завтрак из лаваша?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 лаваша;

– 4 яйца;

– соль, смесь перцев;

– 150 миллилитров молока;

– 1 помидор;

– петрушка;

– 100 граммов твердого сыра.

Дешево, быстро и очень вкусно / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Лаваши скручиваем и нарезаем соломкой. Обжариваем на сковороде. Взбиваем яйца с солью и специями, вливаем молоко, перемешиваем и выливаем к лавашу. Сверху выкладываем ломтики помидоров. Посыпаем петрушкой, тертым сыром, накрываем крышкой и готовим 10 – 15 минут на медленном огне.

Как сделать лаваш самому?

Возьмите 2 стакана муки, 2 миллилитров кипятка, немного масла и соли. Осторожно замесите тесто (пока вода горячая – перемешивайте ложкой) и оставьте отдыхать на 30 минут, предлагает Pysznosci.

Затем разделите тесто на 8 частей, раскатайте в максимально тонкие лепешки и обжарьте их на сухой сковороде. Вот и все – домашний лаваш готов к использованию.

Что еще приготовить?