9 января, 17:26
2

Самый быстрый завтрак из лаваша: простые ингредиенты и несколько минут до полного счастья

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Завтрак из лаваша можно приготовить за 20 минут, используя самые простые ингредиенты.
  • При желании лаваш можно сделать дома – это не требует усилий и много времени.

Когда нужно быстро что-то перехватить с утра, не обязательно делать привычный омлет. Есть куда лучшая опция, которую можно разнообразить на свой вкус.

Лаваш всегда дает возможность придумать что-то оригинальное, используя только самые простые ингредиенты. 24 Канал предлагает попробовать этот перекус от портала "Господинька", который имеет все шансы стать любимым завтраком.

Как быстро приготовить завтрак из лаваша?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 3 лаваша;
– 4 яйца;
– соль, смесь перцев;
– 150 миллилитров молока;
– 1 помидор;
– петрушка;
– 100 граммов твердого сыра.

Дешево, быстро и очень вкусно / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Лаваши скручиваем и нарезаем соломкой. Обжариваем на сковороде.
  2. Взбиваем яйца с солью и специями, вливаем молоко, перемешиваем и выливаем к лавашу.
  3. Сверху выкладываем ломтики помидоров.
  4. Посыпаем петрушкой, тертым сыром, накрываем крышкой и готовим 10 – 15 минут на медленном огне.

Как сделать лаваш самому?

Возьмите 2 стакана муки, 2 миллилитров кипятка, немного масла и соли. Осторожно замесите тесто (пока вода горячая – перемешивайте ложкой) и оставьте отдыхать на 30 минут, предлагает Pysznosci.

Затем разделите тесто на 8 частей, раскатайте в максимально тонкие лепешки и обжарьте их на сухой сковороде. Вот и все – домашний лаваш готов к использованию.

