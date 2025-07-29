29 июля, 23:39
Празднуем с самого утра: блины с маком и медом на Маковея
Основні тези
- Блины с маком и медом – отличное начало дня на праздник Маковея.
- Любимые блины с маковой начинкой на вкус просто непревзойденно.
Уже скоро Маковея, а значит, пора запасаться рецептами вкусностей. Даже утро должно быть праздничным, и эти блины вам в этом помогут.
Блины всегда будут в списке любимых завтраков, поэтому на Маковея не стоит создавать себе проблем и придумывать что-то новое. 24 Канал советует отпраздновать Маковея с простым рецептом портала "Вкусно".
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Как приготовить блины с маком на Маковея?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов молока;
– 3 куриных яйца;
– 1 стакан муки;
– полстакана сахара;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 200 граммов мака;
– сахар для начинки.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром, добавляем молоко и просеиваем муку, замешиваем тесто.
- Добавляем масло и еще раз перемешиваем.
- Жарим блины на сухой сковороде.
- Мак заливаем кипятком на 30 минут. Затем сливаем воду, добавляем сахар и мед и еще раз перемешиваем.
- Выкладываем на блины по ложке маковой начинки и заворачиваем рулетиком.
Приятного аппетита!
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