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29 июля, 23:39
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Празднуем с самого утра: блины с маком и медом на Маковея

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Блины с маком и медом – отличное начало дня на праздник Маковея.
  • Любимые блины с маковой начинкой на вкус просто непревзойденно.

Уже скоро Маковея, а значит, пора запасаться рецептами вкусностей. Даже утро должно быть праздничным, и эти блины вам в этом помогут.

Блины всегда будут в списке любимых завтраков, поэтому на Маковея не стоит создавать себе проблем и придумывать что-то новое. 24 Канал советует отпраздновать Маковея с простым рецептом портала "Вкусно".

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Как приготовить блины с маком на Маковея?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов молока;
– 3 куриных яйца;
– 1 стакан муки;
– полстакана сахара;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 200 граммов мака;
– сахар для начинки.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем молоко и просеиваем муку, замешиваем тесто.
  2. Добавляем масло и еще раз перемешиваем.
  3. Жарим блины на сухой сковороде.
  4. Мак заливаем кипятком на 30 минут. Затем сливаем воду, добавляем сахар и мед и еще раз перемешиваем.
  5. Выкладываем на блины по ложке маковой начинки и заворачиваем рулетиком.

Приятного аппетита!

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