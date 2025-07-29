Уже скоро Маковея, а значит, пора запасаться рецептами вкусностей. Даже утро должно быть праздничным, и эти блины вам в этом помогут.

Блины всегда будут в списке любимых завтраков, поэтому на Маковея не стоит создавать себе проблем и придумывать что-то новое. 24 Канал советует отпраздновать Маковея с простым рецептом портала "Вкусно". Кстати "Черное золото": варенье из смородины "как в деревне" – идеальная структура и насыщенный вкус Как приготовить блины с маком на Маковея? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов молока;

– 3 куриных яйца;

– 1 стакан муки;

– полстакана сахара;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 200 граммов мака;

– сахар для начинки. Приготовление: Яйца взбиваем с сахаром, добавляем молоко и просеиваем муку, замешиваем тесто. Добавляем масло и еще раз перемешиваем. Жарим блины на сухой сковороде. Мак заливаем кипятком на 30 минут. Затем сливаем воду, добавляем сахар и мед и еще раз перемешиваем. Выкладываем на блины по ложке маковой начинки и заворачиваем рулетиком. Приятного аппетита! Ни грамма хлеба: как приготовить идеальные котлеты.