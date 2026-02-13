Быстрый завтрак ко Дню Валентина: нежный рулет с творожной начинкой: нежный рулет с сырной начинкой
- Быстрый завтрак ко Дню Валентина может включать томатный рулет с сырной начинкой.
- Для приготовления рулета используются ингредиенты как для теста, так и для начинки, а сыр можно заменить на рикотту или маскарпоне для изменения текстуры и вкуса.
День Валентина – это не только ужин при свечах, но и хорошее настроение с самого утра. В этом случае идеально подойдет быстрый, но небанальный завтрак.
Этот вариант готовится быстро, выглядит аккуратно и хорошо держит форму, сообщает Рrzyslij przepis. Сочетание томатного коржа и нежной сырной начинки работает безотказно.
Как приготовить томатный рулет с сырной начинкой?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 3 яйца;
– 125 миллилитров томатной пасты или томатного пюре;
– 1 чайная ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки молотой паприки;
– 40 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов картофельной муки;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1 столовая ложка растительного масла;
начинка:
– 300 граммов домашнего творога;
– 2 столовые ложки майонеза или сметаны;
– шнитт-лук;
– укроп – по вкусу;
– несколько зубчиков чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Если готовите томатное пюре самостоятельно, залейте помидоры кипятком на несколько минут, затем переложите в холодную воду, снимите кожуру и перебейте до однородности.
- Процедите через сито, добавьте соль, сахар и молотую паприку, перемешайте и доведите до кипения. При необходимости замените пюре томатной пастой – 2 – 3 столовые ложки разведите в 120 миллилитрах горячей воды.
- Яйца переложите в глубокую миску и взбейте миксером до пышной светлой массы.
- Постепенно, по одной ложке, вливайте горячее томатное пюре, непрерывно перемешивая, после чего добавьте масло.
- Просейте пшеничную и картофельную муку вместе с разрыхлителем и введите в яично-томатную смесь, взбейте до гладкой консистенции.
- Форму для выпекания размером примерно 35 на 25 сантиметров застелите пергаментом и слегка смажьте маслом или используйте силиконовую форму.
- Вылейте тесто ровным слоем и выпекайте при температуре 200 градусов около 10 минут.
- Готовый корж выньте, дайте остыть примерно 15 минут и осторожно снимите пергамент. Для начинки мелко нарежьте шнитт-лук и укроп, соедините с сыром, добавьте соль, перец и раздавленный чеснок, введите майонез или сметану и тщательно перемешайте до однородности.
- Равномерно распределите творожную массу по поверхности охлажденного коржа и плотно сверните его рулетом.
- Переложите в холодильник на несколько часов, а лучше – оставьте на ночь для стабилизации.
Чем можно заменить творог?
Вы можете поэкспериментировать с начинкой из творога, добавив плавленый сыр, нарезанные оливки или ваши любимые специи. Для сладкой выпечки хорошо подходит рикотта – она мягче и нежнее по текстуре, без выраженной кислинки, пишет Ее можно немного отжать или смешать с ложкой сметаны, чтобы получить более плотную консистенцию, пишет Onet.
Маскарпоне дает еще более кремовую структуру, однако требует меньше сахара, ведь вкус у него деликатный. Для соленых начинок – фета или брынза добавляют выразительности, но их следует сочетать с зеленью или яйцом, чтобы начинка не была слишком рассыпчатой.
Твердый сыр, натертый и смешанный с небольшим количеством сметаны или сливок, создает плотную, тягучую массу – идеальную для блинов или пирогов.
