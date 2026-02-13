Цей варіант готується швидко, виглядає акуратно й добре тримає форму, повідомляє Рrzyslij przepis. Поєднання томатного коржа та ніжної сирної начинки працює безвідмовно.

Цікаво Вершковий сир лише з 1 інгредієнта: ідеальний рецепт, який потрібен кожному

Як приготувати томатний рулет з сирною начинкою?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 3 яйця;

– 125 мілілітрів томатної пасти або томатного пюре;

– 1 чайна ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки меленої паприки;

– 40 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів картопляного борошна;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– 1 столова ложка олії;

начинка:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 2 столові ложки майонезу або сметани;

– шніт-цибуля;

– кріп – до смаку;

– кілька зубчиків часнику;

– сіль та перець до смаку.

Чудовий сніданок / Фото Przyslij przepis

Приготування:

Якщо готуєте томатне пюре самостійно, залийте помідори окропом на кілька хвилин, потім перекладіть у холодну воду, зніміть шкірку та перебийте до однорідності. Процідіть через сито, додайте сіль, цукор і мелену паприку, перемішайте та доведіть до кипіння. За потреби замініть пюре томатною пастою – 2 – 3 столові ложки розведіть у 120 мілілітрах гарячої води. Яйця перекладіть у глибоку миску та збийте міксером до пишної світлої маси. Поступово, по одній ложці, вливайте гаряче томатне пюре, безперервно перемішуючи, після чого додайте олію. Просійте пшеничне та картопляне борошно разом із розпушувачем і введіть у яєчно-томатну суміш, збийте до гладкої консистенції. Форму для випікання розміром приблизно 35 на 25 сантиметрів застеліть пергаментом і злегка змастіть маслом або використайте силіконову форму. Вилийте тісто рівним шаром і випікайте за температури 200 градусів близько 10 хвилин. Готовий корж вийміть, дайте охолонути приблизно 15 хвилин і обережно зніміть пергамент. Для начинки дрібно наріжте шніт-цибулю і кріп, з’єднайте з сиром, додайте сіль, перець і роздавлений часник, введіть майонез або сметану та ретельно перемішайте до однорідності. Рівномірно розподіліть сирну масу по поверхні охолодженого коржа та щільно згорніть його рулетом. Перекладіть у холодильник на кілька годин, а найкраще – залиште на ніч для стабілізації.

Чим можна замінити кисломолочний сир?

Ви можете поекспериментувати з начинкою з сиру, додавши плавлений сир, нарізані оливки або ваші улюблені спеції. Для солодкої випічки добре підходить рікота – вона м’якша і ніжніша за текстурою, без вираженої кислинки, пише Її можна трохи відтиснути або змішати з ложкою сметани, щоб отримати щільнішу консистенцію, пише Onet.

Маскарпоне дає ще більш кремову структуру, проте потребує менше цукру, адже смак у нього делікатний. Для солоних начинок – фета або бринза додають виразності, але їх варто поєднувати з зеленню чи яйцем, щоб начинка не була надто розсипчастою.

Твердий сир, натертий і змішаний із невеликою кількістю сметани чи вершків, створює щільну, тягучу масу – ідеальну для млинців або пирогів.

