Цей варіант готується швидко, виглядає акуратно й добре тримає форму, повідомляє Рrzyslij przepis. Поєднання томатного коржа та ніжної сирної начинки працює безвідмовно.
Як приготувати томатний рулет з сирною начинкою?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 3 яйця;
– 125 мілілітрів томатної пасти або томатного пюре;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки меленої паприки;
– 40 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів картопляного борошна;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– 1 столова ложка олії;
начинка:
– 300 грамів домашнього сиру;
– 2 столові ложки майонезу або сметани;
– шніт-цибуля;
– кріп – до смаку;
– кілька зубчиків часнику;
– сіль та перець до смаку.
Чудовий сніданок / Фото Przyslij przepis
Приготування:
- Якщо готуєте томатне пюре самостійно, залийте помідори окропом на кілька хвилин, потім перекладіть у холодну воду, зніміть шкірку та перебийте до однорідності.
- Процідіть через сито, додайте сіль, цукор і мелену паприку, перемішайте та доведіть до кипіння. За потреби замініть пюре томатною пастою – 2 – 3 столові ложки розведіть у 120 мілілітрах гарячої води.
- Яйця перекладіть у глибоку миску та збийте міксером до пишної світлої маси.
- Поступово, по одній ложці, вливайте гаряче томатне пюре, безперервно перемішуючи, після чого додайте олію.
- Просійте пшеничне та картопляне борошно разом із розпушувачем і введіть у яєчно-томатну суміш, збийте до гладкої консистенції.
- Форму для випікання розміром приблизно 35 на 25 сантиметрів застеліть пергаментом і злегка змастіть маслом або використайте силіконову форму.
- Вилийте тісто рівним шаром і випікайте за температури 200 градусів близько 10 хвилин.
- Готовий корж вийміть, дайте охолонути приблизно 15 хвилин і обережно зніміть пергамент. Для начинки дрібно наріжте шніт-цибулю і кріп, з’єднайте з сиром, додайте сіль, перець і роздавлений часник, введіть майонез або сметану та ретельно перемішайте до однорідності.
- Рівномірно розподіліть сирну масу по поверхні охолодженого коржа та щільно згорніть його рулетом.
- Перекладіть у холодильник на кілька годин, а найкраще – залиште на ніч для стабілізації.
Чим можна замінити кисломолочний сир?
Ви можете поекспериментувати з начинкою з сиру, додавши плавлений сир, нарізані оливки або ваші улюблені спеції. Для солодкої випічки добре підходить рікота – вона м’якша і ніжніша за текстурою, без вираженої кислинки, пише Її можна трохи відтиснути або змішати з ложкою сметани, щоб отримати щільнішу консистенцію, пише Onet.
Маскарпоне дає ще більш кремову структуру, проте потребує менше цукру, адже смак у нього делікатний. Для солоних начинок – фета або бринза додають виразності, але їх варто поєднувати з зеленню чи яйцем, щоб начинка не була надто розсипчастою.
Твердий сир, натертий і змішаний із невеликою кількістю сметани чи вершків, створює щільну, тягучу масу – ідеальну для млинців або пирогів.
