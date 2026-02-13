Этот вариант готовится быстро, выглядит аккуратно и хорошо держит форму, сообщает Рrzyslij przepis. Сочетание томатного коржа и нежной сырной начинки работает безотказно.

Интересно Сливочный сыр только из 1 ингредиента: идеальный рецепт, который нужен каждому

Как приготовить томатный рулет с сырной начинкой?

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 3 яйца;

– 125 миллилитров томатной пасты или томатного пюре;

– 1 чайная ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки молотой паприки;

– 40 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов картофельной муки;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 столовая ложка растительного масла;

начинка:

– 300 граммов домашнего творога;

– 2 столовые ложки майонеза или сметаны;

– шнитт-лук;

– укроп – по вкусу;

– несколько зубчиков чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Замечательный завтрак / Фото Przyslij przepis

Приготовление:

Если готовите томатное пюре самостоятельно, залейте помидоры кипятком на несколько минут, затем переложите в холодную воду, снимите кожуру и перебейте до однородности. Процедите через сито, добавьте соль, сахар и молотую паприку, перемешайте и доведите до кипения. При необходимости замените пюре томатной пастой – 2 – 3 столовые ложки разведите в 120 миллилитрах горячей воды. Яйца переложите в глубокую миску и взбейте миксером до пышной светлой массы. Постепенно, по одной ложке, вливайте горячее томатное пюре, непрерывно перемешивая, после чего добавьте масло. Просейте пшеничную и картофельную муку вместе с разрыхлителем и введите в яично-томатную смесь, взбейте до гладкой консистенции. Форму для выпекания размером примерно 35 на 25 сантиметров застелите пергаментом и слегка смажьте маслом или используйте силиконовую форму. Вылейте тесто ровным слоем и выпекайте при температуре 200 градусов около 10 минут. Готовый корж выньте, дайте остыть примерно 15 минут и осторожно снимите пергамент. Для начинки мелко нарежьте шнитт-лук и укроп, соедините с сыром, добавьте соль, перец и раздавленный чеснок, введите майонез или сметану и тщательно перемешайте до однородности. Равномерно распределите творожную массу по поверхности охлажденного коржа и плотно сверните его рулетом. Переложите в холодильник на несколько часов, а лучше – оставьте на ночь для стабилизации.

Чем можно заменить творог?

Вы можете поэкспериментировать с начинкой из творога, добавив плавленый сыр, нарезанные оливки или ваши любимые специи. Для сладкой выпечки хорошо подходит рикотта – она мягче и нежнее по текстуре, без выраженной кислинки, пишет Ее можно немного отжать или смешать с ложкой сметаны, чтобы получить более плотную консистенцию, пишет Onet.

Маскарпоне дает еще более кремовую структуру, однако требует меньше сахара, ведь вкус у него деликатный. Для соленых начинок – фета или брынза добавляют выразительности, но их следует сочетать с зеленью или яйцом, чтобы начинка не была слишком рассыпчатой.

Твердый сыр, натертый и смешанный с небольшим количеством сметаны или сливок, создает плотную, тягучую массу – идеальную для блинов или пирогов.

Какие рецепты стоит сохранить?