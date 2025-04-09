Так просто, и так вкусно: готовим зеленый борщ со щавелем

Зеленый борщ со щавелем – один из самых вкусных и полезных супов для весенне-летнего сезона. Это блюдо можно приготовить как на наваристом мясном бульоне, так и постный вариант.

В классической версии зеленого борща молодой щавель является основным ингредиентом, дополнен сезонными овощами и вареным яйцом. Рецептом зеленого борща делится 24 Канал. Читайте также Рассыпчатый и ароматный плов за полчаса: трюк для ускорения приготовления Зеленый борщ со щавелем Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 500 граммов свинины;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 70 граммов щавеля;

– 4 яйца;

– 2,5 литра воды;

– 1 лавровый лист;

– 20 граммов растительного масла;

– соль, специи – по вкусу. Приготовление: Сперва приготовьте мясной бульон. Возьмите свинину с косточкой или ребра, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пенку и варите мясо на медленном огне 1 час.

Выньте его и очистите от костей. Бульон процедите и верните в него мясо. Доведите все снова до кипения.

Очистите овощи от кожуры и промойте в проточной воде. Картофель нарежьте небольшими кусочками и опустите в кипящий бульон.

Морковь натрите на средней терке, лук мелко нарежьте. На горячую сковороду налейте немного масла и выложите измельченные лук и морковь. Обжарьте 3 – 5 минут и выложите зажарку в кастрюлю с супом.

Яйца отварите в кипящей воде в течение 5 – 7 минут. Затем залейте их холодной водой и остудите. Очистите от скорлупы, нарежьте и добавьте в суп. Добавьте один лавровый лист и по вкусу посыпьте солью и специями.

Свежий щавель промойте и нарежьте. Когда в супе картофель станет мягким, добавляйте щавель. Доведите все до кипения и выключайте. Готовый зеленый борщ накройте крышкой и дайте ему настояться. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашний сальтисон от Ярославского.