9 апреля, 14:18
Так просто, и так вкусно: готовим зеленый борщ со щавелем
Зеленый борщ со щавелем – один из самых вкусных и полезных супов для весенне-летнего сезона. Это блюдо можно приготовить как на наваристом мясном бульоне, так и постный вариант.
В классической версии зеленого борща молодой щавель является основным ингредиентом, дополнен сезонными овощами и вареным яйцом. Рецептом зеленого борща делится 24 Канал.
Читайте также Рассыпчатый и ароматный плов за полчаса: трюк для ускорения приготовления
Зеленый борщ со щавелем
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 500 граммов свинины;
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 70 граммов щавеля;
– 4 яйца;
– 2,5 литра воды;
– 1 лавровый лист;
– 20 граммов растительного масла;
– соль, специи – по вкусу.
Приготовление:
- Сперва приготовьте мясной бульон. Возьмите свинину с косточкой или ребра, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пенку и варите мясо на медленном огне 1 час.
- Выньте его и очистите от костей. Бульон процедите и верните в него мясо. Доведите все снова до кипения.
- Очистите овощи от кожуры и промойте в проточной воде. Картофель нарежьте небольшими кусочками и опустите в кипящий бульон.
- Морковь натрите на средней терке, лук мелко нарежьте. На горячую сковороду налейте немного масла и выложите измельченные лук и морковь. Обжарьте 3 – 5 минут и выложите зажарку в кастрюлю с супом.
- Яйца отварите в кипящей воде в течение 5 – 7 минут. Затем залейте их холодной водой и остудите. Очистите от скорлупы, нарежьте и добавьте в суп. Добавьте один лавровый лист и по вкусу посыпьте солью и специями.
- Свежий щавель промойте и нарежьте. Когда в супе картофель станет мягким, добавляйте щавель. Доведите все до кипения и выключайте. Готовый зеленый борщ накройте крышкой и дайте ему настояться.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: домашний сальтисон от Ярославского.